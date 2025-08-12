Socialinės apsaugos ir darbo ministre gali būti siūloma Zailskienė, teisingumo ministru – Šukys

J. Zailskienė šiuo metu Seime eina Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojos pareigas.
„Nemuno aušra“ frakcijos parlamente narys R. Šukys anksčiau yra dirbęs vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministru. Šiuo metu politikas parlamente eina Seimo pirmininko pavaduotojo pareigas.
Tęsiantis deryboms dėl naujų koalicijos rėmų, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybinė grupė antradienį išplatino laišką partiečiams, kuriame tvirtina, kad „Nemuno aušros“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai brėžia vieni kitiems raudonąsias linija dėl bendro darbo.
Laiške, kurį matė ir ELTA, nurodoma, kad dėl dabartinių valdančiosios daugumos partnerių nesutarimų nutarta į diskusijas įtraukti ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).
ELTA primena, kad antradienį Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis socialdemokratams pareiškė, kad Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema jo vadovaujamai partijai. Dar prieš susitikimą su socialdemokratais S. Skvernelis palankiai atsiliepė apie LSDP planus koalicinę dėlionę aptarti ir su „valstiečiais“.
Tiesa, pernai formuojant koaliciją S. Skvernelio vedama jėga su „valstiečiais“ dirbti atsisakė. Dabar, pažymi Seimo pirmininkas, po pokyčių LVŽS vadovybėje, pasikeitė ir „Vardan Lietuvos“ požiūris.
Pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai.
Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovavusią Ingą Ruginienę.
