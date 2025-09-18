 Su Kubiliumi susitikęs Budrys: privalome stiprinti ES rytinį pasienį

Su Kubiliumi susitikęs Budrys: privalome stiprinti ES rytinį pasienį

2025-09-18 13:30
BNS inf.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Europos Sąjunga (ES) privalo ir toliau užtikrinti ilgalaikį ir tvarų valstybių narių gynybos poreikių finansavimą, prioritetą teikiant rytinėms Bendrijos narėms, turinčioms sieną su Rusija ir Baltarusija, ketvirtadienį pranešė ministerija.

Andrius Kubilius (kairėje) ir Kęstutis Budrys

Taip K. Budrys kalbėjo ketvirtadienį Vilniuje susitikęs su Europos Komisijos (EK) nariu, atsakingu už ES gynybą ir kosmosą, Andriumi Kubiliumi.

„ES tikslingi ir efektyvūs veiksmai stiprinant savo gynybą ir saugumą yra visiška būtinybė dabartiniame saugumo kontekste. Privalome stiprinti ES rytinį pasienį, nes būtent ten prasideda Europos saugumas“, – ministerijos pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.

Anot užsienio reikalų ministro, būtinas didesnis ES finansavimas rytinėms Bendrijos narėms, besiribojančioms su Rusija ir Baltarusija, taip pat tikimasi finansavimo Lietuvai svarbioms iniciatyvoms.

„Tikimės reikšmingo ES finansavimo Lietuvai ypač svarbioms iniciatyvoms – Baltijos gynybos linijos, Rytų skydo, dronų sienos“, – teigė K. Budrys.

Ministras su eurokomisaru taip pat aptarė paramos Ukrainą klausimus ir ES iniciatyvas, didinančiais Ukrainos gynybos pramonės integraciją į Bendrijos gynybos pramonę, būsimą ES daugiametę finansinę programą 2028–2034 metams.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos, susitikime K. Budrys pabrėžė, kad išaugęs EK dėmesys gynybos sričiai bei naujos ES gynybos ir saugumo iniciatyvos yra labai svarbūs siekiant stiprios ir atsparios Europos, gebančios prisiimti atsakomybę už savo saugumą, padėti nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai ir įnešti tinkamą indėlį į transatlantinį bendradarbiavimą.

K. Budrys taip pat pasveikino EK sprendimą Lietuvos gynybai skirti 6,3 mlrd. eurų pagal naują ES gynybos pajėgumų stiprinimo priemonę (SAFE).

Šiame straipsnyje:
Andrius Kubilius
eurokomisaras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
GGG
Viešintis??? Jis jau Lietuvoje svečias???Ištikro turėtu būti suimtas ir apklaustas už žala padaryta Lietuvos gyventojams, Lietuvos ekonomikai,. Pilieitis sukėles didžiausia Lietuvių migracija po nepriklausomybės atkurimo,
3
0
Kosmosas
Apie naktinę reformą tegul papasakoja. Ir kaip buvo žmonių nušvilptas.
2
0
O
ką šitas senas pūzras čia paliko?
2
0
Visi komentarai (3)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų