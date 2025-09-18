Tamašunienė kritikuoja Valotką: linkėčiau VKI kito vadovo

R. Tamašunienės manymu, A. Valotka ne kartą savo pasisakymais pažemino ne lietuvių tautybės asmenis.
„Kalbant apie patį inspektorių (A. Valotką – ELTA), kaip apie pareigūną, tai aš linkėčiau savo valstybei kito vadovo, kuris labiau suprastų mūsų daugiakultūrę, daugiatautę aplinką, bet kartu ir saugotų, puoselėtų tas, kas lietuvių tautai yra didžiausia vertybė – mažos tautos ypatinga kalba“, – ketvirtadienį Seimo opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos posėdyje kalbėjo R. Tamašunienė.
Paskirtoji ministrė teigė, kad yra poreikis svarstyti ir apie pačio VKI veiklos krypties keitimą – daugiau orientuotis ne į baudimus, o į kalbos kultūros puoselėjimą.
„Turėtų daugiau skirti dėmesio kalbos kultūrai ir taip toliau, o ne baudimui, nes niekas nepamils labiau lietuvių kalbos, jeigu bus baudžiamas, mano vertinimu“, – svarstė R. Tamašunienė.
Kaip skelbta anksčiau, rugpjūtį laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis skyrė papeikimą VKI viršininkui A. Valotkai. Jam tarnybinė nuobauda paskirta už šių metų liepą „Youtube“ platformoje „Alfa TV“ kanalo transliuotoje laidoje „Alfa taškas“ išsakytus pasisakymus, raginant Lietuvoje atsisakyti lenkiškų mokyklų.
ELTA primena, kad A. Valotka kritikos dėl savo pasisakymų viešojoje erdvėje yra sulaukęs ne vieną kartą. Gegužės mėnesį šešiolika žmogaus teisių organizacijų kreipėsi į kultūros ministrą Š. Birutį, ragindamos neskirti A. Valotkos VKI vadovu.
Organizacijų teigimu, A. Valotka skleidė ksenofobines nuotaikas tautinių mažumų ir migrantų bendruomenių atžvilgiu bei formavo stigmatizuojančius naratyvus.
2023 m. spalį VKI viršininkui buvo skirta pastaba dėl pasisakymo apie pavėžėjus, kurie esą „kalba „čiurkų“ kalbomis“. Visgi pats A. Valotka tikino sakęs ne „čiurkų“, o „tiurkų“.
Kiek anksčiau A. Valotka sulaukė kritikos ir dėl teiginių LRT radijo laidoje. Tuomet jis sakė, kad lenkiškos kaimų pavadinimų lentelės Vilniaus rajone ne tik žymi istorinę lenkų okupacinę teritoriją, bet ir pažeidžia Lietuvos įstatymus, todėl turėtų būti pašalintos. Šiuos užrašus inspekcijos viršininkas prilygino rusų okupuotų Donbaso teritorijų ženklinimui.
