Tęsiantis įtampai – kvietimas prezidentui

„Nuoširdžiai dėkojame, kad susirūpinote galimo poligono steigimo Kapčiamiestyje situacija, kad ketinate susitikti su čia gyvenančia bendruomene ir atsakyti į mums rūpimus klausimus. Labai tai vertiname! (…). Šiuo laišku norime pasakyti, kad labai laukiame Jūsų atvykstant į Kapčiamiestį! Susitikime, pasikalbėkime! Būsime dėkingi, jeigu susitikimą su bendruomene pavyktų susiplanuoti laikotarpyje iki 2026 m. sausio 15 d.“, – teigiama šalies vadovui siųstame laiške.
Kvietime G. Nausėdai taip pat pažymima, kad bendruomenė yra atvira diskusijai bei viliasi, kad bus rastas sutarimas.
„Mes nesame priešiškai nusiteikusi bendruomenė, neįsiklausanti ar negirdinti, nesame skeptikai, kaip bando mus nupiešti viešojoje erdvėje (…). Viliamės būti išgirsti. Gal visi kartu rasime visiems tinkantį sprendimo būdą, tolesnį kelią?“ – dėstoma laiške.
Komentuodamas „Žinių radijui“ šalies vadovas vylėsi, kad susirūpinusią bendruomenę nuraminti pavyks. Tačiau tam, anot prezidento, prireiks tiek valdžios institucijų, tiek ir vietos gyventojų supratimo.
„Jeigu žmonėms kyla klausimų – į juos gali atsakyti tiek krašto apsaugos ministras, tiek premjeras. Neatmetu galimybės, jeigu tik yra noras, atvykti pačiam, susitikti, aptarti visus probleminius klausimus ir pateikti atsakymus“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė šalies vadovas.
„Mes turime gerų pavyzdžių – Šalčininkų rajono situaciją, Rūdninkų poligono situaciją. Tai rodo, kad esant gerai valiai iš abiejų pusių, visus klausimus galima išspręsti pačiu naudingiausiu būdu – ir bendruomenė neliktų nuskriausta, ir valstybės saugumo prioritetai būtų išsaugoti“, – akcentavo jis.
Kaip ELTA skelbė anksčiau, Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje.
Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Prezidento patarėjas Deividas Matulionis pabrėžė, kad steigiant poligonus, naudą gaus ir savivaldybės.
Vis dėlto, Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai tokiam VGT sprendimui nepritaria.
ELTA primena, kad spalį KAM su Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, dėl naudų paketo savivaldybėms, kurių teritorijoje jau yra arba ateityje bus įsteigti kariniai poligonai.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas. Apie naujojo poligono poreikį dar kovo pradžioje užsiminė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kuris teigė, kad tinkamiausia vieta būtų Pietų Lietuva.
