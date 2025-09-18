 TS-LKD frakcijos seniūnu Seime išrinktas Kasčiūnas, Demokratų frakcijos – Skvernelis

TS-LKD frakcijos seniūnu Seime išrinktas Kasčiūnas, Demokratų frakcijos – Skvernelis

2025-09-18 11:27
Jūratė Skėrytė (BNS)

Didžiausiosios opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos Seime seniūnu ketvirtadienį išrinktas partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Laurynas Kasčiūnas (kairėje) ir Saulius Skvernelis
Laurynas Kasčiūnas (kairėje) ir Saulius Skvernelis / R. Riabovo / BNS nuotr.

Jis pakeitė šias pareigas iki šiol ėjusį Mindaugą Lingę. Pastarasis tapo frakcijos seniūno pavaduotoju.

L. Kasčiūnas vasarį buvo išrinktas TS-LKD pirmininku.

„Pusės metų reikėjo apsiprasti politinėje partijoje, jos statyba ir kūrimas, važiavimas po Lietuvą man yra be galo svarbus, dabar praėjus šiek tiek laiko įvyksta natūralus procesas, kai partijos pirmininkas tampa ir frakcijos vadovu“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė jis.

Konservatoriai Seime turi 28 atstovus.

Demokratų frakcijos Seime seniūnu tapo Saulius Skvernelis

Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime seniūnu išrinktas partijos lyderis Saulius Skvernelis.

Apie tai pranešta per plenarinį posėdį.

Iki šiol Demokratų frakcijai vadovavo Linas Kukuraitis.

Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ turi 15 atstovų parlamente.

