Tyrimas: bent ketvirtadalis pasidalinimų Žemaitaičio įrašais feisbuke priklauso netikroms anketoms

LRT Tyrimų skyrius kartu su nepriklausomais interneto tyrėjais, kurie tekste neįvardijami, tačiau redakcijai žinomi, iš viso tris mėnesius analizavo „Nemuno aušros“ bei jos pirmininko, taip pat kitų partijų veikimą socialiniuose tinkluose.
Iš viso išanalizuota 7,8 tūkst. įrašų.
„Iš vienos vartotojo paskyros įrašu pasidalinama į 5–10 grupių. Tai nebūdinga kitų partijų įrašų sklaidai. Dalijimuisi į kelias grupes kuriami tarpiniai profiliai – nors tai nėra nelegalu, procese galima įžvelgti koordinuotą veikimą“, – teigiama tyrime.
„Įrašais į kelias grupes dalijasi ne tik realūs žmonės. Bent ketvirtadalis pasidalijimų priklauso netikroms anketoms, vadinamiesiems botams. Taip dirbtinai kuriamas masyvaus palaikymo įspūdis“, – rašoma jame.
LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, kitų partijų ar politinių lyderių „Facebook“ puslapiuose tokio masiško pasidalinimo įrašais į kelias grupes nėra.
