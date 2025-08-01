Ušackas: nemanau, kad karo veiksmai baigsis

„Nesibaigs, jeigu reikia tiesaus ir aiškaus atsakymo. Gaila, bet tikrai nesibaigs, nes V. Putinas tikrai nekeičia tikslų, jis ne kartą tą pasakė ir tiesiai, ir su užuolankomis“, – kalbėjo ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius.
Diplomatas Vygaudas Ušackas sako, kad V. Putinas dar gali sau leisti ignoruoti D. Trumpą.
„Nemanau, kad karo veiksmai baigsis, nes karo veiksmai baigsis tada, kai V. Putinas norės karą baigti“, – šnekėjo V. Ušackas.
Maskvoje lankosi specialusis D. Trumpo pasiuntinys Steve’as Witkoffas. Spėliojama – gal perduos viešai neskelbiamus amerikiečių perspėjimus, kas bus, jei rusai tęs karą. Tačiau ir Lietuvos ministrai skeptiški, ar rusai keis kursą.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Kad karo veiksmai Ukrainoje greitai pasibaigtų, tokio lūkesčio neturėjau, deja, pastaruosius daugiau nei trejus metus“, – teigė laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Bet V. Putino norus kariauti gali mažinti spaudimas sankcijomis, o šis spaudimas didėja. Europos Sąjunga įvedė sankcijas rusiškos naftos pirkėjams.
„Matome, kad antrinės sankcijos, kurios įvestos naftos pirkėjams iš Rusijos, duoda efektą. Tai turbūt ir tas nematomas poveikis daromas Kremliui. Bent jau aš tikiuosi, kad jis vyksta“, – nurodė laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
D. Trumpas grasina įvesti sankcijas rusišką naftą perkančioms Indijai, Brazilijai, Kinijai.
„Sakysime, Brazilija, Indija išsigąs, nustos pirkti rusų naftą. Kažin, ar išsigąs Kinija. Šiaip ekonominės priemonės čia nepadės. Jiems reikia balistinių raketų. Ginantis reikia padaryti žalą Rusijos kariuomenei, tokią žalą, kuri priverstų Rusiją susimąstyti“, – aiškino L. Linkevičius.
Pamatysime, kiek D. Trumpo grasinimai virs ne tik žodžiu, bet ir kūnu.
Anot V. Ušacko, savaitgalį karo pabaigos tikėtis nereikėtų. Bet galima tikėtis pažadų judėti į paliaubas.
„Galima tikėtis sutarimų, gal dėl dalinių paliaubų, kurios vestų į ilgalaikes paliaubas. Pamatysime, kiek D. Trumpo grasinimai virs ne tik žodžiu, bet ir kūnu“, – teigė V. Ušackas.
Atrodytų, kad D. Trumpas spaudžia rusus, bet rusai taip ignoruoja, kad jau pats D. Trumpas stumiamas į kampą.
„D. Trumpas vis kartoja ir kartoja, kad karas Ukrainoje yra J. Bideno karas, kad prie jo karo nebūtų buvę. Bet dabar realiai karas yra tapęs ir paties D. Trumpo karu, nes jis tiek prisikalbėjęs. Jo reputacija labai priklauso nuo to, ar bus tas karas sustabdytas, ar ne“, – nurodė V. Ušackas.
Dabar svarbu, kaip rusai sureaguos savaitgalį. Jei akivaizdžiai ignoruos, D. Trumpas gali įsižeisti.
„Per šias artimiausias 2–3 dienas, turėtume matyti, ar čia bus eilinį kartą atidėjimas, kaip kokiam amžinam skolininkui V. Putinui, ar visgi matysime tą veiksmą“, – šnekėjo D. Šakalienė.
Bet ir rusai perkandę, kaip vienu metu ir pagirti Amerikos lyderį, ir jam įspirti.
„Lūžis neįvyks. Gal bus kokių paskleista iliuzijų, gal menamų kompromisų“, – pabrėžė L. Linkevičius.
Paradoksalu, bet momentas, kai siekiama karo Ukrainoje stabdymo, yra rizikingas metas Europai. Nežinia, ar rusai nereikalauja sumažinti Amerikos karių Europoje, atšaukti Rusijai sankcijas, ir kiek D. Trumpas nusiteikęs klausytis.
„Dabar jau reikėtų ruoštis toms galimoms paliauboms, kurios iškels dideles problemas Europai – išlaikyti stuburą. Išlaikyti tas sankcijas, kurios įvestos, ar net dar labiau stiprinti“, – kalbėjo V. Ušackas.
O kol kas – jau net A. Lukašenka griežčiau stato V. Putiną į vietą, kai juokiasi iš kalbų, neva rusai ne grobia Ukrainos žemes, o susigrąžina.
V. Putinas, į A. Lukašenkos pasakymą, kad jie atplėš dar, užgrobs ir eis toliau, atsakė: „Susigrąžins, ten mūsų.“
Paliaubos praverstų ir rusams, karas brangiai kainuoja. Vakarų žvalgyba ne kartą skelbė, kad karo veiksmų stabdymas leis rusams mesti papildomus pinigus į kariuomenės stiprinimą.