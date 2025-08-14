„Valstiečiai“ spręs, kaip elgtis sulaukus socialdemokratų kvietimo į koaliciją

„LVŽS valdyba nutarė (...) organizuoti nuotolinį tarybos posėdį, kuriame tarybos narių būtų prašoma išsakyti nuomonę, ar LVŽS formuotų derybinę grupę, jei sekmadienį LSDP taryba nuspręstų LVŽS kviesti į koalicijos formavimą“, – feisbuke rašė „valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga.
„Taip pat tarybos narių bus prašoma išsakyti savo nuomonę bei siūlymus dėl galimų reikalavimų bei sąlygų, jei derybinė grupė būtų formuojama“, – teigia jis.
Pasak A. Verygos, trečiadienį vykusiame LVŽS valdybos posėdyje įvyko preliminari diskusija dėl galimo dalyvavimo koalicijoje.
„Valdybos narių nuomonės buvo labai skirtingos“, – rašė „valstiečių“ lyderis.
Anot jo, pagal LVŽS įstatus, taryba turi priimti sprendimą dėl dalyvavimo koalicijos formavime, tačiau ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje tokio sprendimo tarybai nebus galima teikti, kadangi nėra formalaus LSDP kvietimo.
Sprendimą dėl koalicijos LSDP taryba turėtų priimti sekmadienį.
BNS rašė, kad derybas dėl koalicijos socialdemokratai vykdo praėjusią savaitę atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ pabrėžia, kad pernai rudenį jų ir socialdemokratų sudaryta koalicija su „Nemuno aušra“ buvo klaida ir jie nebegali dirbti su šia politine jėga.
Tuo metu „Nemuno aušra“ netiesiogiai pavadino demokratus skaldančia jėga, o partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius BNS teigė, kad LSDP dabar turi pasirinkti, su kuo tęsti darbą – demokratais ar „aušriečiais“.
Savo ruožtu A. Veryga trečiadienį sakė iš socialdemokratų išgirdęs, jog valdančiąją daugumą formuojanti politinė jėga matytų koalicijoje ir „valstiečius“, o pati LVŽS neturi raudonųjų linijų, su kuriomis partijomis norėtų ar nenorėtų dirbti koalicijoje.
