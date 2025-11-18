Vėgėlė pateiks siūlymą dėl pamokų lytiškumo temomis: tektų tartis su tėvais

Jo įsitikinimu, tėvai turi konstitucinę teisę ugdyti vaikus pagal savo pasaulėžiūrą, religinius ir dorovinius įsitikinimus. Anot I. Vėgelės, valstybė turi sudaryti galimybę jiems pasirinkti, ar jų vaikui reikalingas lytiškumo ugdymas, nuo kokio amžiaus ir kokia forma jis turėtų būti įgyvendinamas.
Kaip pastebi parlamentaras, 2016 m. sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa leido mokykloms kartu su tėvais spręsti dėl lytiškumo ugdymo turinio.
I. Vėgėlė apgailestauja, kad 2022 m. įsigaliojusi gyvenimo įgūdžių bendroji programa panaikino bendradarbiavimo principą ir įtvirtino vienintelę privalomą koncepciją.
Jei Seimas pritartų iniciatyvai, tėvai galėtų nuspręsti, ar jų vaikams iki 16 metų turi būti dėstomos lytiškumo ugdymo temos.
Švietimo įstatymo pataisas I.Vėgėle teikia kartu su savo frakcijos kolegomis, taip pat su demokratų, socialdemokratų, Mišrios Seimo narių grupės ir „Nemuno aušros“ frakcijų atstovais.
Šiuo metu įstatymas nenumato įstatyminės pareigos švietimo įstaigoms konsultuotis su tėvais dėl gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimo, taip pat nesuteikia jiems teisės spręsti dėl lytiškumo ugdymo poreikio mokykloje.
