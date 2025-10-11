Veryga: gerbsime socialdemokratų sprendimą dėl Kultūros ministerijos

„Kolegos socialdemokratai savo taryboje priėmė sprendimą dėl koalicijos. Ir mes jį gerbsime“, – šeštadienį feisbuke rašė LVŽS vedlys.
„Atėjome į koaliciją dirbti, o ne kelti intrigas. Norėtųsi, kad taip galvotų visi koalicijos partneriai“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, LSDP taryba tokį sprendimą priėmė šeštadienį po kilusių kultūros bendruomenės protestų prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“ ir šios partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičių pasisakymų apie vieną iš protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.
„Aušriečių“ lyderis pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
A. Gelūnas BNS teigė tokį įrašą laikantis antisemitizmu ir neigė savo žydišką kilmę, taip pat sakė, jog tokia retorika turėtų susilaukti teisėsaugos dėmesio.
Pats „Nemuno aušros“ pirmininkas sakė, kad jo įrašas feisbuke visiškai nesusijęs su žydais.
„Niekada nepateisinome ir nepateisinsime jokių antisemitinių išsišokimų. Kad ir kaip nepatiktų kai kurių politikų, kurie tuo pat metu yra ir kultūros sektoriaus veikėjai, veiksmai, mano manymu, gal net prasilenkiantys su teise, tai nėra ir negali būti pretekstas užuominoms ar aliuzijoms, kurios būtų grindžiamos kokiu nors tautiškumu“, – rašė A. Veryga.
Ši R. Žemaitaičio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo. Gitanas Nausėda teigė netvirtinsiąs jokio „Nemuno aušros“ siūlomo kandidato į kultūros ministrus.
Policija šeštadienį dėl R. Žemaitaičio pasisakymo pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
