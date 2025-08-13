Veryga: socialdemokratai matytų galimybę dirbti drauge

„Socialdemokratai matytų galimybę dirbti su mumis kaip su koalicijos partneriais. Mes tokios galimybės irgi neatmetame“, – trečiadienį žurnalistams sakė A. Veryga.
Vis tik „valstiečių“ lyderis neatsakė, ar partija per susitikimą su socialdemokratais sulaukė kvietimo prisijungti prie koalicijos.
„Taip formuluokim: pagrindiniai koalicijos formuotojai mato galimybę su mumis dirbti kaip su koalicijos partneriais. Mes dabar turėtumėm aiškintis savo partijoje, frakcijoje, nes ten irgi yra ne viena politinė jėga“, – pakartojo A. Veryga.
Jis partijos sprendimą žadą pateikti iki sekmadienio, kada dėl koalicijos sudėties turėtų apspręsti Lietuvos socialdemokratų partijos taryba.
Politikas teigė, kad jeigu „valstiečiai“ dirbtų atnaujintoje koalicijoje, turėtų pastabų dėl būsimų darbų, tačiau pabrėžė gavęs patikinimą, jog „procesas būtų sklandus“.
A. Veryga teigė, kad partija neturi raudonųjų linijų, su kuriomis partijomis norėtų ar nenorėtų dirbti koalicijoje. Pasak jo, valdančiosios koalicijos sudėtį pasiūlyti turi socialdemokratai kaip didžiausią frakciją Seime turinti partija.
Mes tikrai esam konstruktyvūs, dalykiški, nebraižome kažkokių raudonų linijų.
Visgi jis tvirtino perspėjęs socialdemokratus nenaudoti LVŽS kaip „politinio įrankio“, bandant sutaikyti dabartinius koalicijos partnerius.
„Mes tikrai esam konstruktyvūs, dalykiški, nebraižome kažkokių raudonų linijų. Juo labiau, kad prieš rinkimus jų buvo tiek prisibraižyta ir beveik visos peržengtos“, – sakė „valstiečių“ lyderis.
A. Veryga neįvardijo, kurioms ministerijoms partija norėtų vadovauti, jeigu dirbtų valdančiojoje koalicijoje, bet tvirtino, jog į postus turėtų ką pasiūlyti ir be savęs. „Valstiečių“ vedlys šiuo metu dirba Europos Parlamento nariu.
BNS rašė, kad derybas dėl koalicijos socialdemokratai vykdo, praėjusią savaitę atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui. Anksčiau šią savaitę jie buvo susitikę ir su dabartiniais partneriais Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei „Nemuno aušra“.
Socialdemokratai žada sekmadienį apsispręsti dėl to, kokios sudėties koalicija turėtų veikti ateityje ir išsiųsti partijoms pasiūlymus jungtis prie valdančiosios daugumos. Koalicijos sutartį pasirašyti ketinama kitą savaitę.
