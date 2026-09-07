Visuomenė piktinasi – pareigūnai eisme piktnaudžiauja švyturėliais?

Autostradoje buvo užfiksuotas prezidento kortežas, besibraunantis per kamštyje stovinčių automobilių eilę. Tai sukėlė pasipiktinimo bangą socialiniuose tinkluose, o internautai klausė, ar tikrai būtina taip skubėti ir trikdyti eismą.
„Iš Palangos važiavo, vadinasi, iš poilsio, o ne darbo reikalais. Turėtų važiuoti kaip ir visi, y. y. vienodai“, – sakė moteris.
Ar ne per dažnai valstybės vadovai naudojasi išskirtinėmis sąlygomis kelyje, pastaruoju metu ypač domisi konservatorius Mindaugas Lingė.
„Tai iš tiesų atrodo kaip privilegija ir galios demonstravimas, kai braunamasi per kamščius“, – tvirtino jis.
Tiesa, tokias privilegijas numato įstatymas. Įjungti švyturėliai ir garso signalas leidžia nepaisyti dalies Kelių eismo taisyklių reikalavimų ir naudotis pirmenybe, kai tai būtina.
Taip važiuoti gali prezidentas, premjeras ir Seimo pirmininkas.
„Tarkime, vėluojant į lėktuvą ar kiti atvejai, bet jie paprastai yra išskirtiniai“, – aiškino buvusi Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
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„Ant dviejų rankų pirštų galėčiau per visą ketverių metų kadenciją tokius atvejus suskaičiuoti“, – neslėpė buvusi ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė.
Pastabų M. Lingė turėjo ir buvusiai premjerei Ingai Ruginienei. Pasak jo, kartais vardan patogumo rizikuojama per daug, o pavojus keliamas ir kitiems eismo dalyviams.
„Antradienio vakaras, 20 val., link Turniškių lekiantis visas kortežas, kur nei eismo labai didelio, ir greitis didelis, ir manevravimas didelis. Kur jūs taip skubate?“ – klausė politikas.
„Ačiū už jūsų pastabą, tikrai atkreipsiu dėmesį į tai bei stengsimės kultūringai važiuoti“, – atsakė I. Ruginienė.
2017 metais į avariją pateko tuometinio Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio kortežas, kuris važiavo per raudoną šviesoforo signalą.
„Lenkijoje yra pavyzdys, kai pati buvusi premjerė yra patekusi į avariją ir nukentėjusi“, – priminė M. Lingė.
Vilniečiams valstybės vadovų kortežai nuostabos nebekelia esą juos gyventojai mato dažnai.
„Protestas judėjo nuo Prezidentūros link Seimo, o prezidentas taip prasigrūdo pro visą mūsų einančią koloną. Tokiu savo elgesiu jis parodė privilegijas, tarsi pamindamas žmonių nuomonę“, – pasakojo gatvėje pakalbintas vyras.
M. Lingė jau registravo įstatymo pataisas, kuriomis siūlo atsisakyti perteklinio švyturėlių naudojimo.
„Čia yra kultūros klausimas, kuri turėtų keistis. Mes jau nesame ta valstybė, kuri turėtų žvalgytis į Rytus, kur galbūt kam nors norėtųsi, kad ir gatvės būtų uždarytos“, – kalbėjo politikas.
Tiesa, dabartinis premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlymo nesureikšmina ir teigia, kad pasitiki apsaugos pareigūnais.
„Aš ne pats už vairo važiuoju, o mane veža šiuo atveju. Jei parlamentas matys tame būtinybę peržiūrėti saugomų asmenų logistikos ir transportavimo klausimus, tai bus Seimo valia“, – sakė jis.
Anot buvusios premjerės I. Šimonytės, laiką galima planuoti taip, jog nekiltų nepatogumų kitiems.
„Stengdavausi į darbą važiuoti 7 val., kai dar nėra kamščių“, – komentavo ji.
Įstatymo pataisas pateikęs parlamentaras taip pat siūlo registruoti kiekvieną švyturėlių panaudojimo atvejį – žymėti išvykimo ir atvykimo laiką, priežastį, kodėl jie buvo naudojami, ir kitą informaciją. Kitaip tariant, kiekvienu atveju būtų prašoma pagrįsti tokio važiavimo būtinybę.
„Sunkiai įsivaizduoju tą taikymą. Aš tikrai palikčiau, kalbu kaip liberalė, atsakomybei pačių asmenų, pačių vadovų, suvokiant, kad tai kelia ir gali kelti pasipiktinimą. Labai norėčiau, kad mūsų politinė kultūra ne per jėgą, o natūraliuoju būdu keistųsi į tokią neformalią“, – tvirtino V. Čmilytė-Nielsen.
Ne kartą į darbą dviračiu ar metro važiavęs buvo užfiksuotas buvęs Nyderlandų premjeras Mark Rutte. Dviratį neretai rinkdavosi ir buvęs Jungtinės Karalystės premjeras Boris Johnson.
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