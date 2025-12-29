Vyriausybėje bus pristatyta atnaujinta Nacionalinio saugumo strategija

Kaip teigia Krašto apsaugos ministerija (KAM), strategija atnaujinta atsižvelgiant į Lietuvos ir pasaulio saugumo situacijos radikalius pokyčius Rusijai 2022 metais pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą.
Ja siekiama sudaryti sąlygas visapusiškai užtikrinti valstybės saugumą, įgyvendinant nacionalinio saugumo politiką, sprendžiančią esminius šalies saugumo iššūkius ir nustatyti esminį strategijos tikslą – atgrasymo ir pasirengimo valstybės gynybai karinės agresijos atveju stiprinimą.
Strategijos projekte konstatuojama, kad Lietuvos ir kitų regiono valstybių saugumui kyla egzistencinė grėsmė, kurią sustiprina tikimybė, kad Rusija iki 2030 metų gali būti pasirengusi išvystyti pajėgumus, kurie leistų kariauti didelio masto konvencinį karą su NATO.
Atnaujintame dokumente taip pat pažymimos Baltarusijos, Kinijos keliamos grėsmės, be to – valstybės ir visuomenės priklausomybė nuo informacinių ir ryšių technologijų, didinanti pažeidžiamumą ir kelianti naujų saugumo rizikų, mažėjantis gimstamumas, išaugusi imigracija, religinis ekstremizmas ir kitos grėsmės nacionaliniam saugumui.
Strategijoje ketinama įtvirtinti, kad pagrindinis patikimos gynybos ramstis yra kariuomenė, todėl jos stiprinimas ir toliau turi likti svarbiausiu tikslu. Dokumente minimas nacionalinės divizijos vystymas, aktyviojo kariuomenės rezervo didinimas, infrastruktūros ir poligonų plėtra.
Strategijoje taip pat numatyta stiprinti žvalgybą ir kontražvalgybą, pilietinį pasipriešinimą, civilinę infrastruktūrą. Dokumente iškelti ir kolektyvinio saugumo, Europos gynybinių pajėgumų stiprinimo uždaviniai.
Atnaujinta strategija bus svarstoma Valstybės gynimo taryboje, tuomet dar kartą Vyriausybėje, o galiausiai dokumentą turės patvirtinti Seimas.
Šiuo metu galiojanti Nacionalinio saugumo strategija buvo patvirtinta 2021 metais. Strategija atnaujinama periodiškai, atsižvelgiant į geopolitinės aplinkos pokyčius.
