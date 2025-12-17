Vytautas Landsbergis: valdžios uzurpatoriai taikosi į nacionalinį transliuotoją

„Valdžios uzurpatoriai visada taikosi į nacionalinį transliuotoją, į svarbiausią informacijos šaltinį, kurį, jeigu jiems pavyksta užimti, jie panaudoja savo kovai už visišką totalią valdžią. Kas įvyko Rusijoj, kur buvo panaikintos visos kitos televizijos. Paliko tiktai vieną zombių televiziją ir per keletą metų iš rusų tautos padarė nesąmonę“, – LRT televizijai trečiadienį kalbėjo V. Landsbergis.
„Nori dabar tą padaryti Lietuvoj. Eilėje dabar Lietuva. Lietuvos užkariavimas. Rusija jau užkariauta. Ten zombių valdžia. Lietuvoj dar ne visai. Matom daugybę žmonių, kurie laisvės ir teisingo gyvenimo nori. Tegul jie pasako savo žodį pakartotinose rinkimuose“, – teigė konservatorių garbės pirmininkas.
Kaip rašė BNS, valdantieji siekia, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Tiek dauguma LRT darbuotojų, tiek dalis žiniasklaidos bendruomenės teigia, jog skubiai ir be išsamaus aptarimo teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Siekdami užkirsti kelią skubiam įstatymo pakeitimo priėmimui opozicijos atstovai bando užtęsti procesą ir registruoja šimtus siūlymų projektų. Didžioji jų dalis – šmaikštūs, ironiški ar net absurdiški, taip atskleidžiant požiūrį į valdančiųjų parengtą LRT įstatymo pakeitimo projektą.
Dėl pakeitimų trečiadienį antrą dieną iš eilės prie Seimo vyko protestas, subūręs keliasdešimtūkstantinę minią. Į akciją planuojama rinktis ir ketvirtadienį.
