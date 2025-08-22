Žaidimai politikoje: pradėjo klibėti šių ministrų kėdės

Dalies ministrų kėdės vis labiau kliba. „Čekiukų“ byloje įklimpusio susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio Inga Ruginienė teisti neskuba, bet prasitaria:
„Mano apsisprendimas dėl E. Sabučio yra tikrai apsunkintas dėl šių aplinkybių“, – teigė kandidatė į premjerus.
Tuo tarpu šalies prezidentas sako aiškiai.
„Labai tikiuosi, kad šįkart Seimas nepaslys, priims principingą sprendimą. Esant tokiam sprendimui, kol nėra išaiškintos visos aplinkybės, nematau jokių galimybių ponui E. Sabučiui vykdyti ministro pareigas“, – kalbėjo Gitanas Nausėda.
Anot I. Ruginienės, greičiausiai ministru nebebus ir STT dėmesio sulaukęs „aušriečių“ deleguotas teisingumo ministras Rimantas Mockus.
Atsilaisvina ir iš koalicijos iškritusių demokratų ministro Luko Savicko vieta Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Ją planuojama atiduoti „valstiečiams“. Kaip ir kultūros ministro kėdę. Nors dabartinis ministras Šarūnas Birutis – socialdemokratas.
„Stengiamės, kad mūsų ministrai, kurie dirba gerai, nebūtų paliesti, bet yra kandidatė į ministrus pirmininkus, kuri turi savo visokių matymų“, – atviravo Seimo narė Rasa Budbergytė.
Gali būti pakeisti ir dar keli ministrai. Netekti posto turėtų demokratas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, bet už jo likimą poste pasisako prezidentas.
Nestabili ir finansų ministro kėdė. Premjerė gali norėti ministrą keisti, o partija palikti esamą. Socdemai norėtų, kad pasiliktų esama švietimo, mokslo ir sporto ministrė, bet šios ministerijos siekia ir „valstiečiai“.
Neaišku, ar ir žemės ūkio ministras liks tas pats, ar vieta bus atiduota „valstiečių“ atstovui. Jau aišku, kad keisis ir aplinkos ministras.
I. Ruginienė su visais kandidatais kalbėsis kitą savaitę.
„Net ir su esamais, nepaisant to, keisis ar ne ministrai. Susitiksiu, nes darbų perdavimas irgi labai svarbu. Kiekvienai ministerijai turiu po kelias pavardes“, – patikino kandidatė į premjerus.
Kol deramasi dėl Šarūno Biručio posto, jis pats savaitei išskrido į komandiruotę Japonijoje. Su ministru ir jo komanda susisiekti nepavyksta, todėl nėra iki galo aišku, kokius reikalus politikas tvarko.
Socialdemokratų valdyba nusprendė, kad komandiruotė – svarbi.
„Ten, kiek suprantu, yra kažkokie ryšiai su muziejumi. Šalia to programoje yra daug ir visokių kitų kultūrinių dalykų. Tikrai nebeprisimenu“, – šnekėjo R. Budbergytė.
Anot buvusio kultūros ministro Simono Kairio, laikinieji ministrai neturi didelės įtakos užsienio susitikimams.
„Viena Vyriausybė ką tik žlugo, kurios sudėtyje tu esi, kita Vyriausybė neturi net koalicijos suformavusi, oficialios daugumos ir, kad tu jau čia atstovausi rimtai valstybę. Tuo labiau, kad tie susitikimai neturi vieno iš esminių punktų – susitikimų su kitu ministru toje šalyje“, – stebėjosi Seimo narys S. Kairys.
Trims socialdemokratų parlamentarams suplanuotas komandiruotes teko atšaukti dėl neeilinės Seimo sesijos, kurioje turės balsuoti dėl I. Ruginienės paskyrimo.
„Komandiruotė turėjo būti į Ukrainą, mat ji minės savo nepriklausomybės dieną. Ateinantį antradienį turėtų būti naujosios premjerės tvirtinimas. Taigi, tikrai reikalingas kiekvienas daugumos balsas Seimo posėdžių salėje“, – pabrėžė Seimo narys
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Ar laikinasis kultūros ministras spės sugrįžti iki balsavimo? Jo komandiruotė suplanuota iki 25 d., bet jeigu ir nesuspės, socialdemokratai nepyks.
„Nemanau, kad taip verkiant reikalingas kiekvienas balsas, kad reiktų poną Š. Birutį atšaukti iš tos Japonijos“, – nuomone dalinosi R. Budbergytė.
Dėl svarbių balsavimų atšaukta ir Giedriaus Drukteinio kelionė į Suomiją bei Juozo Oleko savaitės komandiruotė Havajuose.
Pavėlinta ir grupės kitų parlamentarų kelionė į Daniją.
