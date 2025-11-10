Žemaitaičio ir ministro iš Vengrijos susitikimas: skambėjo kreipinys „pone prezidente“

„Nemuno aušros“ lyderis feisbuke pasidalijo susitikimo vaizdo įrašu.
„Įspūdinga ir didinga diena Lietuvai, – feisbuke rašė R. Žemaitaitis. – Užsienio politika prasideda nuo mažų darbų.“
Vaizdo įraše matyti, kaip kortežu atvykusį Vengrijos politiką pasitinka R. Žemaitaitis.
Užfiksuotas trumpas pokalbis kai kuriems tautiečiams sukėlė klausimų.
„Mr. president (Pone prezidente, aut.past.)“, – į R. Žemaitaitį kreipėsi politikas iš Vengrijos.
R. Žemaitaičio feisbuko vaizdo įrašas.
R. Žemaitaitis angliškai teigė, kad malonu susitikti ir padėkojo, kad P. Szijjarto atvyko į Lietuvą.
„Sveikinimai. Kaip suprantu, aš esu pirmas užsienietis po jūsų išrinkimo“ – teigė P. Szijjarto.
R. Žemaitaitis patvirtino, kad taip, pirmasis.
Kaip į tokį kreipimąsi sureagavo pats R. Žemaitaitis.
„Kreipėsi kaip į partijos pirmininką ir turbūt pas juos taip priimtina. Aš to net neužfiksavau, reikės peržiūrėti. Tikrai, ane?“ – juokdamasis portalui kauno.diena.lt komentavo R. Žemaitaitis.
Primename, kad šeštadienį į suvažiavimą susirinkusi „Nemuno aušra“ partijos pirmininku perrinko R. Žemaitaitį. Perklausus, ar čia sveikino būtent su šiuo perrinkimu, R. Žemaitaitis patikino: „Taip, tikrai taip. Būčiau iškart užfiksavęs, nes aš turiu tam klausą. Kadangi šeštadienį esu naujai išrinktas partijos pirmininku, o mes penktadienį, šeštadienį kaip tik diskutavome, kalbėjomės, tai, matyt, gyvai buvo toks pasveikinimas.“
Vengrų politikas Šiauliuose lankė čia dislokuotus savo šalies karius, jį pasitiko ir užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus. Kaip BNS nurodė Seimas, Prezidentūra ir Vyriausybė, su šalies vadovais P. Szijjarto nesusitiko. Premjerė Inga Ruginienė šiuo metu vieši Islandijoje, o užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys – JAV.
Kaip jau skelbta, „aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus.
„Aušriečių“ lyderis teigė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
„Tegul sako, kas ką nori. Šunys loja, karavanas važiuoja. Jeigu žmonės į viską žiūri per vieną prizmę ir per vieną asmenį, o ne per pačią tautą – jiems sėkmės. Aš žiūriu šiek tiek plačiau, kas yra apskritai valstybėje“, – Eltai sakė „aušriečių“ lyderis.
Nuo liepos 31 d. Vengrija perėmė vadovavimą Baltijos oro policijos misijai.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
