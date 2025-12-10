Žemaitaičiui – įspėjimas dėl pasisakymų apie IShowSpeed

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba konstatavo, kad politikas savo pasisakymais pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo nuostatą, draudžiančią skelbti informaciją, kuria skleidžiama ar kurstoma neapykanta, diskriminacija, smurtas dėl asmens rasės, kilmės ir kitų ypatumų, trečiadienį skelbia portalas „15min“.
Tarnyba vertino parlamentaro pareiškimus, kad „Lapino atgabentas padaras jau planuoja vizitus Rusijoje“ bei „Sunkus tas vertybininkų gyvenimas, atveži gyvį, duodi pauostyti pažastų“.
Žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius skyrė „aušriečių“ lyderiui įspėjimą ir pareikalavo pašalinti įrašą.
R. Žemaitaitis savo atsakyme tarnybai nurodė, kad jo tikslas buvo atkreipti dėmesį į J. D. Watkinso vizito aplinkybes ir politikų elgesį vizito metu.
Anot jo, įraše kritikuota „ne svečio kilmė ar odos spalva, o elgesys – renginio metu D. J. Watkinso uostoma pareigūno pažastis“.
Pats R. Žemaitaitis teigė savo žodžių nesigailintis, sprendimo neskundė, o įrašo ištrinti neplanuoja.
„Ko ten gailėtis? Jis Lietuvai gėdos pridarė, ir dar sumokam pinigų, kad jis atvažiuotų. Pažiūrėkit – jis ten visiškai antisemitas, kokia jo kalbos kultūra. Išsitraukiau, ką jis Amerikoje kalba, tai jis visur ten užbanintas, užkirstas yra“, – „15min“ sakė jis.
Dėl minėtų pasisakymų tyrimą yra pradėjusi ir Seimo Etikos ir procedūrų komisija, tačiau šios darbas kurį laiką buvo paralyžiuotas, nes neturėjo pirmininko.
BNS rašė, kad IShowSpeed kelionę organizavo viešosios įstaigos „Go Vilnius“ ir „Keliauk Lietuvoje“, tai joms kainavo apie 30 tūkst. eurų – 20 tūkst. eurų sudarė svečio honoraras ir apie 10 tūkst. eurų jo priėmimas Lietuvoje.
Šis projektas koordinuotas su Latvija ir Estija, kur taip pat apsilankė amerikiečių žvaigždė.
Konstitucinis Teismas yra pripažinęs, kad R. Žemaitaitis pažeidė Konstituciją ir sulaužė Seimo nario priesaiką, platindamas antisemitinius pareiškimus. Vilniaus apygardos teismas politiką praėjusią savaitę pripažino kaltu baudžiamojoje byloje dėl kurstymo prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimo bei skyrė jam 5 tūkst. eurų baudą.
