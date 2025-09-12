Žemaitaitis atsisakė valstybės apsaugos

Politikas BNS patvirtino sulaukęs Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) pareigūnų skambučio dėl galbūt jam kylančios grėsmės.
„Skambino. Sakiau: baikite juokus, eikite dirbti savo darbo“, – penktadienį BNS sakė R. Žemaitaitis.
Jis teigė, kad valstybės apsauga jam nereikalinga.
„Tikrai atsisakiau, nes ir jie (VAT pareigūnai – BNS) puikiai supranta, kad čia daugiau Agnės (Širinskienės – BNS) trolinimas ir bandymas žaisti kažkokius žaidimus“, – sakė R. Žemaitaitis.
BNS rašė, kad Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politikė A. Širinskienė ketvirtadienį kreipėsi į VAT, kad R. Žemaitaičiui dėl susidorojimo grėsmės būtų skirta apsauga.
Parlamentarė tokį savo siūlymą grindė tuo, jog „Nemuno aušros“ lyderis platformoje „YouTube“ pranešė apie jam asmeniškai kylančią susidorojimo grėsmę.
Kanale „OpTV“ antradienį patalpintame vaizdo įraše R. Žemaitaitis kalbėdamas apie partijos skatinamą atlikti auditą „Ignitis grupėje“ sakė manantis, jog dėl to prieš jį gali suaktyvėti išpuoliai.
„Čia tik laiko klausimas, kada kokią provokaciją turėsim, ar tai auto įvykis imituotas bus...tai tikrai bus, nes ta informacija gula pas mus į stalčių“, – kalbėjo parlamentaras.
Remiantis Vadovybės apsaugos įstatymu, apsauga Seimo nariams gali būti skirta „jeigu grėsmė jų saugumui kyla dėl dabartinės ar buvusios jų politinės veiklos“.
A. Širinskienė kurį laiką kartu su R. Žemaitaičiu priklausė „Nemuno aušrai“, tačiau kilus nesutarimams Seimo narė šią politinę jėgą paliko ir pasirinko atstovauti demokratams.
