Žemaitaitis: gali būti ir tos pačios pavardės

„Gal netgi ir tos pačios (pavardės – BNS) gali būti pateiktos. Nežinau, ką taryba priims. Gali būti ir Jablonskis, ir Poderskis, gali būti ir Artūras Skardžius pateiktas, galėtų būti bet kuris kitas partijos ir ne partijos narys. Ką partija nuspręs, taip ir bus“, – trečiadienį Žinių radijui teigė politikas.
„Manau, kad reikia nuimti emocijas ir reikia labai realiai žiūrėti į situaciją ir žiūrėti į valstybę. Manau, kad tie žmonės gali dirbti ir galėtų būti ministrais. Aš esu įsitikinęs ir aš tą matau“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.
Kita vertus, R. Žemaitaitis teigė spėjantis, jog partijos teikiami kandidatai bus atmesti.
Nepaisant pažado paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei, „Nemuno aušra“ antradienį nepateikė kandidatų į ministrus. Tos pačios dienos vakarą R. Žemaitaitis kalbėjo apie galimą sprendimą trečiadienį, tačiau dabar parlamentaras kalba apie savaitės pabaigą.
Manau, kad tie žmonės gali dirbti ir galėtų būti ministrais.
„Tai gal penktadienį pavyks man suorganizuoti tarybą, nes tarybą reikia sušaukti visos Lietuvos. Gal pavyks ir anksčiau suorganizuoti partijos tarybą, ji priims sprendimą. Tada prezidentui, matyt, kad pirmadienį bus pateiktos kandidatūros kitos“, – teigė „aušriečių“ pirmininkas.
Nepaisant ankstesnės pozicijos neskirti „Nemuno aušros“ narių ministrais, G. Nausėda antradienį pareiškė, kad su tokiu kandidatu susitiktų, tačiau, jo teigimu, „prekyba prabangiais automobiliais, kebabų franšizė tikrai nebus užskaitomi kaip tinkama profesinė patirtis ministro pareigoms“.
Anot R. Žemaitaičio, tokie prezidento teiginiai žemina smulkų ir vidutinį Lietuvos verslą.
„Mes galime pateikti dar du kandidatus. Tie du kandidatai, matyt, bus atmesti, nes vakar išgirdau tokį žeminantį dalyką, kad kebabų prekybininkai ir automobilių prekybininkai, pasirodo, negali dirbti“, – kalbėjo „aušriečių“ vedlys.
Jis taip pat patikino, jog politinė jėga su koalicijos parteriais diskutuotų dėl keitimosi ministerijomis, tačiau tokią galimą rokiruotę paskirtoji premjerė Inga Ruginienė yra atmetusi.
Kaip rašė BNS, šalies vadovas P. Poderskio ir M. Jablonskio nepaskyrė, nes nesulaukė garantijos, kad viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.
G. Nausėda dėl to Ingos Ruginienės paprašė į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovus pateikti naujus kandidatus.
Pasak I. Ruginienės, ministrai turi būti rasti greitai, nes rugsėjo 23-iąją Seime suplanuotas Vyriausybės programos tvirtinimas ir Ministrų kabineto priesaika.
Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.
