Žemaitaitis: Vaičiūnas galėtų likti dirbti, jei ryžtųsi revoliuciniams sprendimams

„Reikės kalbėtis ir su prezidentu, reikės kalbėtis ir su pačiu Vaičiūnu, nes kiek aš turiu informacijos, Vaičiūnas atsiribojo visiškai nuo Sauliaus Skvernelio ir nuo partijos“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė „aušriečių“ pirmininkas.
Pasak R. Žemaitaičio, energetikos ministras galėtų likti dirbti, jei jis ryžtųsi „revoliuciniams sprendimams“.
„Jeigu ministras norės iš tikrųjų imtis ryžtingų sprendimų ir tą Kremliaus sukurtą nusikalstamą gaują, kuri čia Lietuvoje siautė energetikoj ir dirbtinai kėlė elektros kainas, dirbtinai kėlė šilumos kainas. (...). Tai mes galėsim dirbt“, – kalbėjo jis.
Ž. Vaičiūnas Energetikos ministerijai vadovavo 2016–2020 metais. Jis prieš tai yra dirbęs energetikos viceministru, ministro patarėju, ėjo Lietuvos energetikos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje pareigas.
Anot „aušriečių“ pirmininko, partija taip pat jau svarstė kitus du galimus kandidatus, kuriuos aptars su paskirtąja premjere Inga Ruginiene.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Ž. Vaičiūnas galėtų tęsti darbą būsimojoje Vyriausybėje, net jeigu jį delegavusių demokratų nebūtų valdančiojoje koalicijoje.
BNS rašė, kad Vyriausybė bus atnaujinama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Jį pakeitusi I. Ruginienė apie galimą savo vadovaujamo Ministrų kabineto sudėtį atvirauti nėra linkusi.
Tuo metu G. Nausėda trečiadienį pradeda susitikimus su dviem aiškiais kandidatais – į Daukanto rūmus atvyks užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrai Kęstutis Budrys ir Dovilė Šakalienė.
Naujajame kabinete „aušriečiams“ teks trys ministerijos. Be Energetikos partijai liko iki šiol priklausiusios Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos.
Aplinkos ministras Povilas Poderskis jau anksčiau yra sakęs savęs nematantis naujoje Vyriausybėje, tuo metu dėl žemės ūkio ministro Igno Hofmano ateities pareigose „aušriečių“ vedlys nėra tikras.
„Sunku šiandien pasakyti, yra irgi keletas dar kandidatų, kurie irgi per tuos metus parodė labai gerus rezultatus dirbdami“, – kalbėjo R. Žemaitaitis, paklaustas, ar „aušriečiai“ siūlys I. Hofmano kandidatūrą.
Ministrų kabinetą sudarys trijų naujų koalicijos partnerių – socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – atstovai.
