 Žiniasklaida: Hofmanas atkirto Žemaitaičiui ir prakalbo apie patirtą spaudimą

2025-09-03 09:02
BNS inf.

Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas teigia, kad „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus, rašo portalas LRT.

Ignas Hofmanas
Ignas Hofmanas / J. Elinsko/ELTOS nuotr.

„Buvo raginimų, siūlymų keisti kai kuriuos pavaldžių tarnybų, institucijų vadovus, į ką aš atsakiau, kad vadovai bus vertinami pagal darbo rezultatus, o ne pagal kažkieno norus ar pagal tai, kokia prieš tai buvusi politinė vadovybė juos paskyrė“, – LRT sakė I. Hofmanas.

R. Žemaitaičiui apkaltinus Žemės ūkio ministerijos darbuotojas laiką leidžiant ne darbe, o grožio salonuose ir dirbant su pižamomis nuotoliniu būdu, I. Hofmanas tai vadino šmeižtu.

I. Hofmanas ministru nebedirbs, nes jį delegavusi partija „Nemuno aušra“ nusprendė į ministerijos vadovus siūlyti viceministrą Andrių Palionį.

Praeivis
Apskritai paskutiniu metu Žemaitaičio retorika tapo tokia, tarsi jis būtų mažiausia - Lietuvos valdovas ant visų Prezidentų ir Ministrų pirmininkų. Pasaulio bamba. Turi savo kišenėje "auksinius balsus" ir išsidirbinėja. Tik Žemaitaitis vienintelis išmano ir supranta, kaip reikia teisingai valdyti Valstybę. Grynuolis be sąžinės skrupulų.
0
0
