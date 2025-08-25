Žiniasklaida: Jonavos tarybos nario įmonė laimi savivaldybės viešuosius pirkimus

Jo duomenimis, nuo 2021 metų įmonė laimėjo 31 viešuosius pirkimus, kuriuos skelbė Jonavos rajone veikiantys daželiai bei savivaldybės įstaigos. Dar vieną sutartį bendrovė pasirašė su Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.
Tuo metu 2024 metais „Menstata“ laimėjo ir Jonavos savivaldybės administracijos, kuriai vadovauja nepartinis, tačiau su Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) savivaldos rinkimuose dalyvavęs Valdas Majauskas, skelbtą viešąjį pirkimą. Pagal jį už 69 tūkst. eurų atliko remonto darbus.
Jonavos meras, laikinasis LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius „Delfi“ anksčiau teigė, kad E. Andrejevą laiko draugu ir politiniu bendražygiu. Tuo metu, komentuodamas „Menstatos“ laimimus pirkimus, meras sakė, kad į savivaldybės viešuosius pirkimus nesikiša.
„Už savivaldybės viešuosius pirkimus atsakingas Jonavos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius, visi pirkimai vykdomi pagal teisės aktus. Jokių požymių apie viešųjų pirkimų pažeidimus savivaldybėje nebuvo fiksuota“, – portalui kalbėjo jis.
Savo ruožtu „Jonavos paslaugų“, kurios organizuojamus pirkimus laimi tarybos nario įmonė, direktorius Edmundas Mulokas „Delfi“ teigė negirdėjęs apie E. Andrejevo įmonės laimėtą pirkimą, nežinojęs, kam priklauso „Menstata“.
Pats E. Andrejevas į portalo pateiktus klausimus neatsakė.
BNS rašė, kad rugpjūčio pradžioje Specialiųjų tyrimų tarnyba pranešė pareiškusi įtarimus E. Andrejevui „čekiukų“ byloje.
Tyrimo duomenimis, politikas 2019–2023 metais eidamas Jonavos tarybos nario pareigas galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, sistemingai klastojo ir teikė tikrovės neatitinkančius dokumentus apie patirtas transporto ir telefono ryšio išlaidas, nesusijusias su tarybos nario veikla.
Tokiu būdu E. Andrejevas Jonavos rajono savivaldybei galimai padarė daugiau nei 12 tūkst. eurų žalą. Jam įteiktas pranešimas apie įtarimus dėl dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais, turto pasisavinimo ir piktnaudžiavimo.
