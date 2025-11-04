Žiniasklaida: iš Santaros klinikų išėjo arba artimiausiu metu tai padarys 6 neurochirurgai

LRT šaltinių teigimu, jau dvejus metus neurochirurgijos centre tvyro įtampa – kolegos esą elgiasi neetiškai, vyksta spaudimas, o administracija lieka nuošalyje.
„Daugelį tų dalykų svarstyta Santaros klinikų reagavimo komandoje, Etikos komisijoje, tačiau rezultatas toks“, – televizijai teigė su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs asmuo.
Pažymima, kad Santaros klinikos liko be gydytojų, galinčių dirbti funkcinės neurochirurgijos srityje.
Savo ruožtu Santaros klinikos LRT teigė, kad nuo rudens gydymo įstaigą paliko 3 neurochirurgai.
„Pastaruosius porą metų turėjome eilę iššūkių dėl neurochirurgijos centro, dėl darbo santykių jame. Organizacijos pozicija buvo tokia, kad reikia, jog centras būtų efektyvus. Deja, kai kurių darbuotojų sprendimas buvo nebetęsti darbo“, – LRT sakė Santarų klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaiša.
Savo ruožtu naujasis neurochirurgijos centro vadovas Aidanas Preikšaitis teigia nežinantis, kodėl kolegos išėjo iš darbo.
„Kolektyvo sąstate šiai dienai turime 11 žmonių, yra tikrai pakankamas (skaičius – ELTA). Visa atmosfera centre yra gera ir mes užtikriname dabar paslaugas pilna apimtimi“, – tvirtino jis.
Neurochirurgijos sričiai priklauso epilepsijos chirurgija, gilioji smegenų stimuliacija, Parkinsono operacijos.
