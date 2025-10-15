Žiniasklaida: Seimo nariai už viešus pinigus remontavo nuosavus automobilius, kuriuos vėliau pardavė

Kaip skelbia visuomeninis transliuotojas, dalis parlamentarų nuomos sutartyse nurodė sutuoktinius, iš parlamentinių lėšų draudžia jų automobilius.
Taip pat kai kurių automobilių nuomos sutartyse numatyta galimybė įsigyti automobilius, nors išperkamoji nuoma draudžiama.
Pasak LRT, Kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas pernai pateko į eismo įvykį, kliudė objektą, automobilio remontui iš parlamentinių lėšų skyrė 600 eurų.
Vėliau politikas automobilį pardavė ir išsinuomojo naują. Po žurnalistų klausimų K. Vilkauskas pinigus Seimo kanceliarijai grąžino.
Socialdemokratas Saulius Luščikas pernai lapkritį pateikė beveik 400 eurų automobilio „Nissan“ priežiūros sąskaitą, gruodį nupirko naujas žiemines padangas, sausį apmokėjo antro automobilio „Toyota“ metinį draudimą, o nuo vasario išsinuomojo trečią automobilį.
Parlamentaras nuosavą „Nissan“ automobilį pardavinėja su už parlamentines lėšas nupirktomis žieminėmis padangomis.
Tuo metu „aušriečio“ Vytauto Juciaus automobilio nuomos sutartyje kaip papildoma vairuotoja nurodyta jo žmona, o Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Rasa Budbergytė parlamentinėmis lėšomis apmoka nuosavo „Volkswagen Touareg“ priežiūrą ir draudžia sutuoktinio Rolando Galvėno automobilį, jo kasko ir civilinis draudimai kainuoja apie 700 eurų per metus.
Skelbiama, kad LRT išskyrė apie 20 parlamentarų visose frakcijose, kurių išlaidos transporto eksploatacijai sukėlė klausimų.
Seimo statute numatyta, kad kas mėnesį parlamentarui skiriama 0,8 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio suma išlaidoms, susijusioms su jų parlamentine veikla.
Pasak LRT, per tris šių metų mėnesius Seimo nariai saviems ir nuomojamiems automobiliams išleido apie 250 tūkst. eurų.
BNS skelbė, kad visuomenininkui Andriui Tapinui praėjusių metų pradžioje iniciatyvą „Skaidrinam“ iš savivaldos perkėlus į Seimą, kilo abejonių dėl kai kurių Seimo narių išlaidų pagrįstumo. Paaiškėjo, kad dalis parlamentarų tūkstančius eurų per kadenciją išleido žvakėms, skėčiams, kaklaraiščiams.
Taip pat atskleista, kad dalis politikų parlamentinei veiklai skirtus pinigus leido brangiai įrangai, kuri, abejojama, ar dera su tiesioginiu jų darbu. Tuomet daryta prielaida, jog šią įrangą parlamentarai suskubo įsigyti artėjant į pabaigą terminui, kai pirkti daiktai lieka Seimo narių nuosavybe pasibaigus kadencijai.
Naujausi komentarai