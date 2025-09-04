„Šiandien Panevėžio miesto garbės piliečio regalijos įteikiamos ne tik kaip miesto padėka. Tai – bendruomenės atsigręžimas į tai, kas iš tikrųjų laiko mus žmonėmis: sąžinę, atsakomybę, tikėjimą. Kunigas Alfonsas Lipniūnas šias vertybes pavertė kasdieniu gyvenimo keliu – tyliai, atsakingai, su žmonėmis ir dėl žmonių. Kai miestą kuria žmonės, kurie gyveno taip, kaip meldėsi, ir meldėsi taip, kaip gyveno – tas miestas turi tvirtus pamatus. Tai yra Panevėžys. Tai esame mes. Panevėžys. Kaip mes“, – sakė Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė.
Kunigas Alfonsas Lipniūnas (1905–1945) – ryški asmenybė Lietuvos dvasiniame, kultūriniame ir istoriniame kontekste. Daugiau kaip dešimtmetį jis tarnavo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, aktyviai dirbo su jaunimu, organizavo renginius, skaitė įkvepiančius pamokslus, kūrė bendruomenės dvasingumą stiprinančią aplinką, skatino tautinę ir pilietinę savimonę. Antrojo pasaulinio karo metais jis ne kartą stojo ginti žmogaus orumo ir laisvės, už ką 1943 m. buvo išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą, kur 1945 m. ir mirė...
13-uoju Panevėžio miesto Garbės piliečiu paskelbtas kunigas Alfonsas Lipniūnas
Šiandien Kristaus Karaliaus katedroje vykusioje iškilmingoje ceremonijoje Panevėžio miesto Garbės piliečio, kunigo Alfonso Lipniūno (1905–1945) regalijos įteiktos jo artimiesiems. Dvasininkai, miesto bendruomenė, kultūros ir švietimo atstovai pagerbė asmenybę, kurios gyvenimas ir veikla tapo tikėjimo, tiesos ir atsakomybės simboliu.
„Šiandien Panevėžio miesto garbės piliečio regalijos įteikiamos ne tik kaip miesto padėka. Tai – bendruomenės atsigręžimas į tai, kas iš tikrųjų laiko mus žmonėmis: sąžinę, atsakomybę, tikėjimą. Kunigas Alfonsas Lipniūnas šias vertybes pavertė kasdieniu gyvenimo keliu – tyliai, atsakingai, su žmonėmis ir dėl žmonių. Kai miestą kuria žmonės, kurie gyveno taip, kaip meldėsi, ir meldėsi taip, kaip gyveno – tas miestas turi tvirtus pamatus. Tai yra Panevėžys. Tai esame mes. Panevėžys. Kaip mes“, – sakė Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė.
