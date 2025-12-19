Renginio metu paskelbti ir pasveikinti 2025-ųjų Metų panevėžiečiai. Penkiems miestui nusipelniusiems žmonėms tradiciškai įteiktos šviesios atminties skulptoriaus Juozo Lebednyko sukurtos skulptūrėlės – pagarba už reikšmingą indėlį į miesto gyvenimą, bendruomenės telkimą ir Panevėžio vardo garsinimą.
„Šį vakarą pagerbiame žmones, šalia kurių auga visas Panevėžys. Jūs savo darbais, pasirinkimais ir kasdieniu atsidavimu kuriate Panevėžį tokį, kuriame norisi būti didesniems, geresniems ir šviesesniems. Iš visos širdies sveikinu Jus – pelnytai įvertintus už nuopelnus miestui. Jūsų idėjos, pastangos ir tylus, bet labai svarbus darbas keičia Panevėžį: ne šūkiais, o veiksmais, ne žodžiais, o pavyzdžiu. Jūs esate įrodymas, kad meilė miestui ir žmonėms gali tapti galinga jėga – stiprinančia bendruomenę, telkiančia bendrystę ir paliekančia ryškų pėdsaką ateities kartoms. Tegul ši garbė tampa įkvėpimu – drąsiai svajoti, kurti ir dalintis savo šviesa su kitais. Tegul Jūsų darbai ir toliau augina miestą, kuriame gera gyventi, veikti ir būti drauge. Ačiū, kad kuriate miestą, kuris auga per žmones. Panevėžys. Kaip mes“, – sakė Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė.
2025-ųjų Metų panevėžiečiais tapo „Stasys Museum“ direktorė Vaida Andrijauskaitė, Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytoja endokrinologė Vaida Kakariekienė, ilgametis Švietimo skyriaus specialistas Eugenijus Kuchalskis, dziudo treneris, pedagogas Kęstutis Trumpis, aktyvus panevėžietis ir XSECTOR fanų bendruomenės vadovas Aurimas Urbonas.
V. Andrijauskaitei apdovanojimas skirtas už Panevėžio vardo garsinimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu bei sėkmingą vieno reikšmingiausių miesto kultūros projektų įgyvendinimą. „Šis įvertinimas man pirmiausia yra padėka žmonėms, su kuriais kasdien kuriu savo mylimą miestą Panevėžį – komandai, partneriams, menininkams ir miesto "fanams". Tikiu Panevėžiu kaip valiūkišku, charizmatišku ateities kūrėju, kuris drąsiai auga eksperimentuodamas per šiuolaikinį meną, savo tapatybės žaismą, santūriai bet užtikrintai atsiveriantis pasitikėjimu vieni kitais. Tai kvietimas kartu kurti Panevėžį kaip miestą, kuriame kultūra yra ilgalaike investicija į mūsų ateitį ir kūrybišką visuomenę“, – sako V. Andrijauskaitė.
Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytoja endokrinologė V. Kakariekienė įvertinta už profesionalų, atsakingą ir žmogui artimą darbą sveikatos srityje. „Mano darbe svarbiausias visada buvo ir liks žmogus – jo pasitikėjimas, saugumas ir sveikata. Dėkoju už parodytą pasitikėjimą ir įvertinimą. Šį įvertinimą priimu kaip padėką ne tik man, bet ir visai Respublikinės Panevėžio ligoninės komandai, su kuria kasdien dirbame dėl pacientų gerovės“, – sakė V. Kakariekienė.
E. Kuchalskiui įvertinimas skirtas už nuoseklų ir reikšmingą indėlį formuojant miesto švietimo sistemą bei strateginius švietimo sprendimus. „Šis įvertinimas man – labai maloni ir netikėta prieškalėdinė viso gyvenimo dovana. Labai džiaugiuosi, nes tai – ne tik mano asmeninis įvertinimas, bet ir viso švietimo bendruomenės pripažinimas. Švietime niekada nieko nepadarysi vienas – čia svarbus komandinis darbas: Švietimo skyriaus, mokyklų vadovų, mokytojų, mokyklų bendruomenių ir miesto vadovų. Tik bendras susitarimas, dialogas, gebėjimas tartis ir girdėti vieniems kitus leidžia pasiekti rezultatų. Kai kalbamės ir dirbame kartu, viskas tampa įmanoma“, – sakė E. Kuchalskis.
K. Trumpiui 2025-ųjų Metų panevėžiečio vardas skirtas už jaunųjų sportininkų ugdymą, aukštus sportinius pasiekimus ir vertybinį darbą su vaikais bei jaunimu. „Šis įvertinimas man yra labai netikėtas. Visada maniau, kad yra daug vertesnių žmonių, tačiau džiaugiuosi, jog mano veikla ir darbas su vaikais bei jaunimu yra pastebimi. Didžiausia motyvacija – matyti augančius jaunuosius sportininkus, jų pasiekimus ir formuojamas vertybes. Sportas man visada buvo ne tik rezultatai, bet ir pagarba, disciplina bei atsakomybė, kuriuos stengiuosi perduoti jaunajai kartai“, – sakė K. Trumpis.
A. Urbonui įvertinimas skirtas už bendruomeniškumo, sporto kultūros stiprinimą ir iniciatyvas, telkiančias miesto žmones. „Esu nuoširdžiai nustebęs ir tapti 2025-ųjų Metų panevėžiečiu visiškai nesitikėjau. Jau pats faktas, kad patekau į šį nominantų sąrašą, reiškia, jog einu teisingu keliu ir darau tai, kas svarbu miestui ir žmonėms. Labai džiugu matyti, kaip bendruomeniškumas ir sporto kultūra telkia panevėžiečius, o mano iniciatyvos randa palaikymą. Tai skatina ir toliau aktyviai veikti bei kurti bendras patirtis miesto bendruomenei“, – sakė A. Urbonas.
Primename, kad Metų panevėžiečio vardas suteikiamas už išskirtinius nuopelnus įvairiose srityse – kultūros ir meno, švietimo ir mokslo, verslo, sporto, aplinkosaugos, visuomeninės veiklos, labdaros ar savanorystės. Vertinami tiek profesiniai pasiekimai, tiek pilietinės iniciatyvos, indėlis į miesto viešąjį gyvenimą, bendruomeniškumo stiprinimas, miesto gražinimo ar populiarinimo idėjos. Metų panevėžiečio vardas gali būti suteiktas ir už viso gyvenimo nuopelnus.
