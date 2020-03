35 tūkst. kompiuterių mokyklas turėtų pasiekti kitą savaitę

Anot jo, 15 tūkst. planšetinių ir 20 tūkst. nešiojamų kompiuterių pirkimai neskelbiamų derybų būdu turėtų įvykti per artimiausias tris dienas.

Jis taip pat pripažino, kad vykdant pirkimus patiriama iššūkių, tačiau jų neįvardijo.

„Sklandžiai ar nesklandžiai, bet pirkimai vyksta, planuojame sutartis pasirašyti per porą-trejetą dienų (...). Viskas priklausys nuo to, kiek tiekėjai greitai pristatys. Tikimės, kad per savaitę ar greičiau. Kitą savaitę turėtų jau dalis pasiekti mokyklas“, – BNS sakė V. Brazdeikis.

Anot NŠA vadovo, pirkimui iš viso numatyta daugiau nei 13 mln. erų, tačiau, tikimasi sulaukti pigesnių pasiūlymų.

Į paslaugų paketą įtrauktas ir interneto ryšys.

Kaip skelbta anksčiau, kompiuteriai turėtų būti skirti nuotoliniam mokymuisi socialiai remtiniems vaikams.

Mokymą nuotoliniu būdu šalies mokyklos pradėjo pirmadienį. Iki šiol šalyje dėl koronaviruso įvedus karantiną mokyklose buvo paskelbtos dviejų savaičių atostogos. Toks visuotinis mokymo būdas įvedamas pirmąkart šalies istorijoje, tad nuo ankstyvo ryto pakrovos neatlaikė įvairios elektroninės mokymosi platformos,