Akmenės meras įspėja: gali tekti ekshumuoti Simono Daukanto palaikus

„Tikrai pavojinga situacija. Manyčiau, jeigu dabar iki rudens kažkas ypatingo neįvyks, ar nebūsim priversti netgi ekshumuoti“, – BNS sakė jis, pasakodamas apie susidariusią pavojingą situaciją Papilėje.
„Su baime kiekvieną dieną žiūrime į dangų, dar kelios tokios liūtys ir iš tikrųjų kraštutiniai kapai ir visas kalnas pradės slinkti“, – pridūrė V. Mitrofanovas.
S. Daukantas palaidotas ant Papilės I piliakalnio, kuris pernai liepą per liūtį nušliaužė. Mero tvirtinimu, dėl nuošliaužos įskilo kapo paminklinė lenta.
„Būtent ta dalis paminklo yra visiškai ant piliakalnio krašto, kampas jau pradeda kabėti ore, vadinasi, irgi žemės sluoksnis paėjo“, – sakė savivaldybės vadovas.
Jis nuogąstauja, kad šiemet smarkiam lietui toliau plaunat piliakalnį gali būti paplauti ir S. Daukanto palaikai.
Su baime kiekvieną dieną žiūrime į dangų.
Dabar piliakalnio lankymas uždraustas. Lėšų ir pajėgumų tvarkyti nuošliaužas pati savivaldybė sako neturinti, tam reikia centrinės valdžios pagalbos.
„Esame atlikę projektinius skaičiavimus, samdome Geologijos tarnybą, ekspertus samdome, kad nuolatinis kalno stebėjimas būtų, galų gale ir reikia rasti optimaliausių sprendimų, kaip jį sutvirtinti“, – kalbėjo V. Mitrofanovas.
Akmenės savivaldybės skaičiavimu, sutvarkyti, sutvirtinti nuošliaužas reikia apie 2 mln. eurų.
„Mūsų biudžetas per 50 mln. eurų. Tai, atsiprašau, aš turiu vos ne 5 proc. biudžeto skirti dabar avariniam valstybiniam turtui sutvarkyti“, – teigė meras.
„Man darosi, žinokit, pikta. Tai truputį nepagarba jau istorijai, asmenybėms“, – kalbėjo jis.
Savivaldybės vadovas pabrėžė, kad Vyriausybė, Kultūros paveldo departamentas ne kartą informuoti apie susidariusią padėtį.
„Erozija toliau vyksta, bet deja, sprendimų nėra. Labai liūdna. Jeigu tai ne Gedimino kalnas, tai žinot, čia pas jus kaime dzin, tegul“, – apmaudo neslėpė V. Mitrofanovas.
„Suprantu, mes turime užtikrinti viešųjų paslaugų, žmonių saugumą, prieinamumą, bet tai paveldosauginis objektas, kuris priklauso valstybei, ir yra saugomas valstybės“, – pridūrė jis.
Papilės I ir II piliakalnių šlaitai nuplauti per pernai liepą Lietuvoje siautusią audrą, dėl stichijos padarinių Akmenės rajono savivaldybėje tebėra paskelbta ekstremali situacija.
Praėjusių metų gruodį Lietuvos geologijos tarnybos specialistams apžiūrėjus Papilės I piliakalnį, kur palaidotas S. Daukantas, pastebėta, kad jo deformacijos nesustojo – aukštojoje dalyje susidariusi nuošliauža per tris mėnesius pasislinko kelis centimetrus.
S. Daukantas (1793–1864) – lietuvių istorikas, švietėjas, tautinio atgimimo veikėjas, vadinamas Lietuvos istorijos tėvu.
Jis parašė pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“. Taip pat yra knygų „Istorija žemaitiška“, „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, „Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje“ ir kitų autorius.
Savo istoriniuose darbuose S. Daukantas perteikė tėvynės gynimo pareigą, rūpinimąsi viešaisiais valstybės reikalais, stiprų ryšį su istorija. Jis pirmasis aiškiai susiejo lietuviškumą su etnine kilme ir gimtąja kalba.
