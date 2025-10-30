 Artinasi galinga audra: naktį laukiama iki 28 m/s stiprumo vėjo

2025-10-30 13:23
Asta Dykovienė

Sinoptikai įspėja apie artėjantį stichinį meteorologinį reiškinį. Iš ketvirtadienio į penktadienio naktį pajūrį pasieks galingas ciklonas. Po vidurnakčio vėjo greitis gūsiuose gali siekti iki 28 m/s.

Audra
Audra / Vytauto Petriko nuotr.

Šįvakar pūs žvarbokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas, kuris sustiprės 13–18 m/s. Pirmoje nakties jo greitis jau sieks 20–25 m/s.

O iki antros valandos nakties vėjo gūsiai jau sustiprės 28 m/s.

Anot sinoptikų, tai – stichinis meteorologinis reiškinys.

Meteorologai artėjantį cikloną stebėjo jau nuo trečiadienio.

Matoma, kad Lietuvą jis pasieks visa jėga, be stiprėjančio vėjo visą naktį prognozuojamas ir lietus.

Smarkiausi vėjo gūsiai prognozuojami tik vakarinėje ir pietvakarinėje šalies dalyje. Kitur bus daug ramiau.

Kol kas artėjantis ciklonas vardo dar neturi.

Meteo.lt nuotr.

Rekomendacijos: išneškite iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite. Jei privalote eiti į lauką, tinkamai apsirenkite. Nestatykite automobilių prie medžių. Sandariai uždarykite pastatų langus, duris, stoglangius. Sutvirtinkite laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius. Būkite atsargūs vairuodami automobilį ar vaikščiodami lauke.

