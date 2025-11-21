Australijos link artėja stiprus ciklonas

Tai reikštų nuo 165 iki 224 km/h vėjo gūsius. Smarkios liūtys ir stiprūs vėjai gresia apie Darvino miestą Šiaurinėje Teritorijoje. Čia gali kilti potvyniai ir būti padaryta žalos.
Institucijų duomenimis, atsargumo sumetimais nuošaliose bendruomenėse uždaryta virtinė mokyklų. Darbą sustabdė ir Charleso Darwino universitetas. Atšaukti sporto renginiai ir kai kurie keltų reisai. Mokyklos pačiame Darvine kol kas veikia. Australų žiniasklaida skelbia nuotraukas iš prekybos centrų regione, kuriuose matyti tuščios lentynos.
Operacijų vadovė Kirsten Engels paragino žmones Darvine nepulti į panika, tačiau būtinai imtis priemonių.
„Norime, kad žmonės būtų pasiruošę ir situaciją vertintų rimtai, nes ši orų sistema gali atnešti naikinančius vėjus ir smarkų lietų“, – sakė ji stočiai „Radio ABC“. Esą būtina turėti pakankamai geriamojo vandens kelioms dienoms, baterijų kišeniniams žibintuvėliams bei reikalingų medikamentų. Fina iš regiono turėtų pasitraukti sekmadienio vakarą.
Pastarąjį kartą smarkus ciklonas Darvinui smogė 2018 m. Tada Marcus vartė medžius, dešimtys tūkstančių namų ūkių liko be elektros energijos. 1974 m. gruodžio 24 ir 25 dienomis ciklonas Tracy kone visiškai nuniokojo Darviną. Audra pasiekė 4 kategoriją 5 balų skalėje. Žuvo mažiausiai 66 žmonės, beveik 150 buvo sunkiai sužeisti. Dešimtys tūkstančių gyventojų neteko pastogės.
