Alesis Beliackis: kalėjau siaubingomis sąlygomis, iš Baltarusijos važiavau užrištomis akimis

„Aš buvau laikomas siaubingomis sąlygomis, kaip ir visi mano kolegos, kurie dabar paleisti ir keliauja čia. Jūs žinote, kad daugiau nei 100 žmonių buvo paleisti, dabar kitais keliais keliauja čia. Per Medininkų punktą atvyko nedidelė grupė... Bet nepaisant to, ši mano kelionė vyko užrištomis akimis. Aš pervažiavau visą Baltarusiją“, – žurnalistams šeštadienį Vilniuje prie JAV ambasados teigė A. Beliackis.
„Nuo Rusijos sienos iki kolonijos, skersai visą Baltarusiją, iš rytų į vakarus, aš pravažiavau užrištomis akimis. Na ir čia, žinoma, kol kas dar negaliu atsigauti, nes tai man didelis emocinis smūgis. Per tą laiką spėjau tik pasikalbėti su savo žmona“, – kalbėjo jis.
A. Beliackis sakė buvęs įkalintas kolonijoje Gorkuose, Mogiliavo srityje, šalia Rusijos sienos.
Jis teigė besidžiaugiantis, kad yra laisvėje, paklaustas apie sveikatą teigė, kad ji „daugiau mažiau yra normali“.
A. Beliackis 2021 metais buvo nuteistas už kontrabandą ir viešąją tvarką pažeidžiančios veiklos finansavimą. 2022 metais jam buvo skirta Nobelio taikos premija.
Jis teigė, kad bausmė buvo skirta dešimčiai metų. Apie išlaisvinimą jis sužinojęs šeštadienio naktį.
„Štai šiandien ketvirtą valandą nakties mane pažadino mūsų būrio budėtojas, ir kai išėjau, man pasakė skubiai susirinkti daiktus. Ir aš jau supratau, kad prasidėjo išlaisvinimo procesas“, – kalbėjo A. Beliackis.
Paklaustas apie tai, ar teisinga, kad už politinių kalinių paleidimą JAV atšaukė sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui, A. Beliackis sakė apie tai nežinantis jokių niuansų.
A. Beliackis kalėjo ir anksčiau, 2011 metų lapkritį jis buvo nuteistas 4,5 metų dėl mokesčių vengimo, argumentuojant tuo, kad jo vadovaujama Baltarusijos teisių gynimo grupė „Viasna“ naudojosi bankų sąskaitomis Lenkijoje ir Lietuvoje, rinkdama lėšas, kurios būdavo skiriamos padėti politiniams kaliniams. Pagal Baltarusijos įstatymus, tokia veikla yra nusikalstama.
Netrukus po A. Beliackio suėmimo buvo paskelbta, kad įtarimus dėl finansinių nusikaltimų Baltarusijos teisėsauga pagrindė ir iš Lietuvos gauta medžiaga. Dėl to Lietuva buvo sulauksi kritikos.
Lietuvos pareigūnai tuomet atsiprašė A. Beliackio ir jo artimųjų, tačiau teigė neturėjo jokios informacijos, kad prašoma duomenų apie žinomą žmogaus teisių gynėją, ir apkaltino Baltarusiją provokacija.
