Andrius Navickas: profsąjunga su ministerija sutarimo dėl mokytojų algų nepasiekė, kalbėsis toliau

„Susitikimas buvo nerezultatyvus, nes ministerijai reikia tartis su Finansų ministerija laukiama, kol sugrįš ministras“, – BNS sakė A. Navickas.
Pasak jo, jei kitą antradienį suplanuotas pakartotinis susitikimas vaisių neduos, trečiadienį profsąjunga prie ministerijos planuoja surengti mitingą.
„Mes pateikėme savo siūlymą, kad atlyginimai turi didėti nuo sausio ne mažiau nei didės šalies vidutinis darbo užmokestis, tai yra ne mažiau 8 proc. (...) Jeigu atsakymas bus neigiamas, tai trečiadienį rinksimės prie ministerijos“, – nurodė jis.
„Esam pasirengę visiems scenarijams ir jeigu reikės, tai protestuosime. To nebijome. (...) Jeigu nereikėtų protestuoti, tai džiaugtumėmės, nes nereiktų išleisti pinigų autobusams, nereiktų šalti mokytojams“, – pridūrė A. Navickas.
Tuo metu švietimo ministrė Raminta Popvienė teigė, kad per susitikimą buvo aptartos geriausios mokytojų darbo užmokesčio padidinimo perspektyvos.
„Džiugu, kad vyksta konstruktyvus pokalbis, žinoma, nuomonės išsiskiria, ir tai normalu, gyvename išties įtemptą laikotarpį. Kalbėjomės apie pačius geriausius mokytojų atlyginimų augimo variantus“, – BNS atsiųstame ministerijos atsakyme cituojama R, Popovienė.
„Mūsų siūlymas – nuo rugsėjo didinti (atlyginimus – BNS) 11,5 proc. išlaikant augimo perspektyvą tolimesniam trejų metų laikotarpiui. Manome, kad trejų metų perspektyvoje tai geriausias variantas. Profesinė sąjunga pateikė kitą siūlymą didinti atlyginimus nuo sausio, mes paskaičiuosime pagal šį variantą ir kitą savaitę per kitą susitikimą pateiksime savo siūlymus“, – pridūrė ji.
BNS rašė, kad pernai spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje su keturiomis profsąjungomis numatyta, kad kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.
Pagal šį susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėjo didėti 7,65 proc., tačiau Finansų ministerijos skaičiavimai numatė, kad mokytojų algos kitąmet augs 5 procentais.
A. Navicko vadovaujama profsąjunga šios kolektyvinės sutarties nėra pasirašiusi.
ŠMSM praėjusią savaitę paskelbė derybose su švietimo bendruomenės atstovais sutarusi, kad mokytojų algos nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos didės 11,5 procento.
Tačiau tam nepritaria dalis kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų, jos reikalauja, kad būtų laikomasi susitarimo ir algos didinamos nuo metų pradžios.
BNS skelbė, kad trečiadienį su ministerija susitiko Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas ir šakos kolektyvinės sutartį pasirašiusių profsąjungų vadovai. Susivienijimo vadovas Sigitas Vaitkevičius po susitikimo sakė, kad ministerija nepajėgi pasiūlyti alternatyvų.
