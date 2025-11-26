Socialdemokratų pažadai stringa: biudžeto skylės didėja, atsakymų mažėja

Prieš rinkimus jie sakė, kad valdžia bus kitokia. Kad svarbiausia – „mieli Lietuvos žmonės“.
„Kad iš tikrųjų žmonės pajustų, kad ta valdžia nėra arogantiška, nėra atitolusi nuo žmonių, kad ji geba priimti sprendimus“, – seniau kalbėjo socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė.
„Lietuvos žmonės laukia sprendimų, kurie pagerintų jų gyvenimą, kurie spręstų jų problemas“, – taip sakė ir buvęs premjeras Gintautas Paluckas.
Tada jie tikino, kad viską įrodys darbais.
„Pareikalausiu, kad jie susitvarkytų, ir susitvarkys tikrai puikiai“, – aiškino premjerė Inga Ruginienė.
Aukso kalnai buvo žadėti pensininkams, pareigūnams, mokytojams.
„Kas iš viso to liko? Nieko neliko. Kai kurių pareigūnų atlyginimai kils 8 eurais. Buvo sugalvoję net nesilaikyti kolektyvinės sutarties“, – kritikavo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Išpildysime visus pažadus, kai atitarnausime visą kadenciją. O dabar iš dalies mums pavyko išpildyti“, – teigė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Premjerė anksčiau gynė darbuotojų teises. O dabar jos vedama Vyriausybė laužo duotus pažadus mokytojams ir pareigūnams.
Po protestų švietimo ministrė skelbiasi, kad mokytojų algoms rado papildomą 100 milijonų eurų.
„Pirmadienį buvo su profesinėmis sąjungomis paskutinės derybos – mums pavyko suderėti“, – tvirtino švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Tačiau yra nustebusių dėl tokios sėkmės.
„Nenoriu būti blogų žinių pranešėjas, bet žinau, kad finansų ministras buvo nustebęs dėl kolegės pareiškimų, kad pavyko rasti“, – komentavo socialdemokratų lyderis M. Sinkevičius.
„Esu nustebusi irgi, kad finansų ministras nustebęs, bet žinoma, kad tikrai derinome, kalbėjome“, – tvirtino R. Popovienė.
Iš ko tuos 100 milijonų atims – ne visai aišku.
„Manau, kad Finansų ministerija ras lėšas. Tikrai nežinau, nesidomėjau, iš kur“, – aiškino R. Popovienė.
„Sakyčiau, kad sulaužytų pažadų biudžetas – pirmiausia. Netgi, sakyčiau, labiau butaforiją primenantis biudžetas“, – pridūrė L. Kasčiūnas.
„Nėra jokios ambicijos augimui, nėra mąstymo apie tolimesnę ateitį“, – pabrėžė Seimo narė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Užtat fantazijos, kam išleisti pinigus, Seimo nariams netrūksta – priregistravo daugiau kaip 100 idėjų už dar beveik milijardą eurų.
O išlaidos ir taip 6 milijardais viršys pajamas.
„Prisimenu, kad ir už pusantro milijardo pasiūlymų prisiūlydavo, o šįkart tik už 800 milijonų. Seimo nariai, komitetai irgi kukliau. Galbūt pirmi metai, taip sakant, neapšilo“, – kalbėjo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
Tačiau galvojant, iš kur tą milijardą gauti, kad visi rinkėjai būtų pamaloninti, nepersistengė.
„Pavyzdžiui, invazinių rūšių naikinimui reikėtų bent 100 tūkstančių eurų“, – skaičiavo A. Sysas.
Siūlo skolintis.
„Taip „Nemuno aušra“ pasižymėjo“, – replikavo A. Sysas.
O iš koalicijos partnerių – vėl ta pati plokštelė.
„Premjerė, nesitardama su koalicijos partneriais, Krašto apsaugai pridėjo 0,38, tai yra 300 milijonų. Jei pažiūrėsime – 300 mln. šiandien užtektų kuo puikiausiai viešame saugume dirbantiems pareigūnams“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Dėl papildomų išlaidų apsispręs Vyriausybė.
„Paketą savo irgi suformavę esame, bet jis pateko į bendrą katilą, kur išsiuntė Vyriausybės nuomonės. Tai žinome, kuo baigsis“, – komentavo Seimo narys Saulius Skvernelis.
Akivaizdu, kad visų skylių užkamšyti nebus kaip.
„Keliai. Dabartinis kelių visas biudžetas, ką jie sugalvojo – tik 10 milijonų didesnis negu tai, ką buvo pasiūliusi praėjusi Vyriausybė“, – teigė L. Kasčiūnas.
„Vis tiek šiek tiek daugiau“, – pridūrė A. Sysas.
„Yra vienas dalykas geras, kurį galima pasakyti – tai planas didinti gynybos biudžetą“, – pabrėžė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Kol kas gynybai numatyta apie 5 milijardus eurų. Tai yra beveik penktadalis viso Lietuvos biudžeto. Tačiau palaikymo iš opozicijos, neva, vis tiek nebus.
„Nors visą laiką daug šneka apie šalies gynybą. Ir kai šalies gynybai skiriame didelius pinigus, kažkaip nesuprasčiau jų balsavimo kitaip. Tada fariziejai, veidmainiai“, – rėžė A. Sysas.
Biudžetas Seimo salėje svarstomas du kartus. Kol kas grąžintas tobulinti. Priimti jį reikia iki metų pabaigos.
