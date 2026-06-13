Antrąjį birželio šeštadienį – Pasaulinė mezgimo viešumoje diena

Šios iniciatyvos tikslas – parodyti, kad mezgimas nėra vien vienišas hobis. Priešingai, jis gali tapti puikia proga susitikti bendraminčiams, užmegzti naujas pažintis ir prasmingai praleisti laiką. Pasaulinė mezgimo viešumoje diena šiandien minima dešimtyse šalių, o jos metu vyksta tūkstančiai įvairių renginių.
Lietuvoje ši tradicija taip pat prigijo. Nuo 2014 metų įvairiuose miestuose organizuojami mezgėjų susitikimai parkuose, botanikos soduose ir kitose viešose erdvėse. Į juos kviečiami ne tik patyrę mezgėjai, bet ir žmonės, kurie nori išmokti šio amato pagrindų.
Mokslininkai pabrėžia, kad mezgimas turi ne tik kūrybinės, bet ir sveikatai naudingos veiklos bruožų. Jis lavina smulkiąją motoriką, gerina koncentraciją, mažina stresą ir padeda atsipalaiduoti. Kai kurie tyrimai rodo, kad rankdarbiai gali teigiamai veikti atmintį, loginį mąstymą ir net padėti lengviau susidoroti su lėtiniu skausmu.
Pasaulinė mezgimo viešumoje diena primena, kad net ir tradiciniai amatai gali išlikti aktualūs šiuolaikiniame pasaulyje. O rankomis sukurtas mezginys dažnai tampa ne tik praktišku daiktu, bet ir ypatinga dovana, į kurią įdėta dalelė kūrėjo laiko bei šilumos.
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