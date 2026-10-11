 Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 mln. eurų paramą netaršiam transportui įsigyti

Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 mln. eurų paramą netaršiam transportui įsigyti

2026-10-11 16:59
ELTOS inf.

Aplinkos ministerija siūlo skirti 11,3 mln. eurų paramos biometanu bei elektra ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Parama būtų skiriama ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims.

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Eismas Vilniuje
Eismas Vilniuje / A. Ufarto/ ELTOS nuotr.

Anot ministerijos, paramai numatyta suma būtų skiriama iš Aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos. Didžiausia galima projekto finansuojama dalis siektų daugiau kaip 30 proc. didelėms, 50 proc. vidutinėms ir 60 proc. mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų.

Vienai įsigyjamai M2 ir N2 klasių biometanu varomai transporto priemonei būtų skiriama 15 tūkst. eurų, 50 tūkst. eurų – M3 ir N3 klasių biometanu varomai transporto priemonei, 30 tūkst. eurų – M2 ir N2 klasių elektra arba vandeniliu varomai transporto priemonei, 100 tūkst. eurų – M3 ir N3 klasių elektra arba vandeniliu varomai transporto priemonei, dar 8 tūkst. N1 klasės vandeniliu varomai transporto priemonei.

Ministerija pažymi, kad parama nebūtų skiriama transporto priemonėms, registruotoms ne Lietuvos teritorijoje.

Projektus administruotų Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Nacionalinės 2026 metų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos duomenimis, 2024 metais Lietuvoje į atmosferą išmesta 18,3 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų – apie 2,4 proc. daugiau nei 2023 m.

Daugiausia ŠESD išmetė transporto (32 proc.) ir energetikos (31 proc.) sektoriai. Trečioje vietoje – žemės ūkis (20 proc.), kiek mažiau ŠESD išmetė pramonė (13 proc.) ir atliekų (4 proc.) įmonės. Transporto sektoriuje emisijos sumažėjo 3,9 proc. 

Šiame straipsnyje:
ministerija
parama
netaršus transportas
ŠESD
Aplinkos ministerija

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