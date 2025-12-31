Apžvalga: 100 svarbiausių 2025 metų įvykių Lietuvoje

SAUSIS
Sausio 14 dieną Seimo narė Agnė Širinskienė paliko „Nemuno aušros“ frakciją Seime, išstojo iš partijos ir prisijungė prie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“. Po šio sprendimo A. Širinskienė pasitraukė ir iš Seimo vicepirmininko posto, į kurį ją delegavo „aušriečiai“. Spalį „aušriečius“ Seime paliko ir Dainius Varnas, kuris taip pat vėliau prisijungė prie demokratų.
Sausio 14 dieną du žmones nužudžiusiam Romui Zamolskiui Panevėžio apygardos teismas už akių skyrė įkalinimą iki gyvos galvos. 2001-aisiais R. Zamolskis Kaune, metalo supirktuvėje, nužudė ten dirbusius Sigitą Marozą ir Egidijų Nikitiną. Prieš dešimtmetį R. Zamolskis buvo sulaikytas Rusijoje, nuo tada Lietuva nesėkmingai bandė jį susigrąžinti.
Sausio 17 dieną iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudaryta Valstybės gynimo taryba (VGT) sutarė, kad nuo ateinančių metų iki 2030 metų gynybos finansavimas turėtų siekti 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), siekiant greičiau išvystyti kariuomenės diviziją.
Sausio 20 dieną įtarimai „čekiukų“ byloje pateikti dabartiniam Seimo nariui, liberalui Andriui Bagdonui. Spalį įtarimai „čekiukų“ byloje pareikšti socialdemokratams Tomui Martinaičiui, Eugenijui Sabučiui ir „aušriečiui“ Sauliui Bucevičiui.
Sausio 20 dieną už bušido kovotojo Remigijaus Morkevičiaus nužudymą ir pasikėsinimą nužudyti Giją Zabachidzę Kauno apygardos teismas estui Imre Arakui (Imrė Arakui) skyrė dešimt metų kalėjimo.
Sausio 28 dieną Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje oficialiai įsteigta Lietuvos kariuomenės Pirmoji divizija. Planuojama, kad ji pilną operacinį pajėgumą išvystys iki 2030 metų.
VASARIS
Vasario 4 dieną Vilniaus oro uoste oficialiai atidarytas naujas 50 mln. eurų vertės keleivių išvykimo terminalas.
Vasario 8 dieną Lietuva, Latvija ir Estija atsijungė nuo dar sovietmečiu pradėjusios veikti rusiškos elektros energetikos sistemos (IPS/UPS) ir pradėjo dirbti izoliuotu režimu, o jau kitą dieną Baltijos šalys sinchronizavo savo elektros tinklus su Vakarų Europa.
Vasario 9 dieną Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininku išrinktas buvęs krašto apsaugos ministras, Seimo narys Laurynas Kasčiūnas. Po pralaimėtų Seimo rinkimų pernai spalį iš šių pareigų pasitraukė buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.
Vasario 10 dieną Klaipėdos rajone, Maciuičių kaime, gesindamas gaisrą medžio apdirbimo įmonėje „Dekogama“ žuvo ugniagesys Rolandas Venslauskis. Tai buvo antroji ugniagesio žūtis nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, spalį Gargžduose atidengtas R. Venslauskiui įamžinti skirtas paminklas.
Vasario 19 dieną Vyriausybė nusprendė iš ES teismo atsiimti ieškinį dėl Europos Komisijos (EK) sprendimo neišmokėti šaliai 8,7 mln. eurų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) paramos. Tuometinio Teisingumo ministro Rimanto Mockaus teigimu, toks sprendimas priimtas nematant galimybių bylą laimėti.
Vasario 20 dieną po maždaug 14 metų metų trukusių teisėsaugos tyrimų ir bylų nagrinėjimo teismuose Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) padėjo galutinį tašką baudžiamojoje byloje dėl didelės vertės „Naftos grupės“ turto pasisavinimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo. Nuteistiesiems skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės.
Vasario 25 dieną prezidentas Gitanas Nausėda atėmė valstybės apdovanojimą iš „MG grupės“ (buvusios „MG Baltic“) korupcijos byloje nuteisto buvusio parlamentaro Gintaro Steponavičiaus. Gegužės 27 dieną šalies vadovas apdovanojimą atėmė ir iš mediko, buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus, jam pažeminus apdovanotojo vardą savo antivalstybiniais pasisakymais Baltarusijoje.
KOVAS
Kovo 1 dieną naujuoju Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku išrinktas europarlamentaras Aurelijus Veryga, jis pakeitė partijai nuo 1997 metų su pertraukomis, o nuo 2012-ųjų visą laiką vadovavusį verslininką Ramūną Karbauskį. Šis netrukus išvis paliko politinę jėgą.
Kovo 4 dieną valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis prisipažino buvęs apgautas, kai po susirašinėjimo su JAV Vyriausybės efektyvumo departamento (DOGE) darbuotoju prisistačiusiu asmeniu nuvyko į oro uostą skristi į Vašingtoną, bet negalėjo to padaryti, nes bilietai buvo netikri. Tuomet paaiškėjo, kad politikas už Atlanto DOGE sąskaita norėjo vykti su žmona, apsistoti penkių žvaigždučių viešbutyje ir nueiti į Brodvėjaus miuziklą „Didysis Getsbis“. Gruodį socialinių tinklų aktyvistas Karolis Žukauskas prisipažino, kad jis apgavo politiką. Dėl šios situacijos buvo pradėti, o vėliau ir nutraukti du ikiteisminiai tyrimai – tiek R. Žemaitaičio, tiek K. Žukausko atžvilgiu.
Kovo 5 dieną Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutraukė tuomet buvusio Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus „čekiukų“ bylą ir panaikino žemesnės instancijos teismų apkaltinamuosius nuosprendžius. Kasacinis teismas nurodė, kad politikas padarė pažeidimą naudodamas tarybos nario veiklai skirtas lėšas, tačiau tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės. Netrukus Vyriausioji rinkimų komisija atkūrė mero mandatą ir M. Sinkevičius grįžo vadovauti Jonavos rajono savivaldybei. Jis taip pat atkūrė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje. Vėliau tai atvėrė kelią jam tapti ir partijos pirmininku. Birželį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad M. Sinkevičius supainiojo viešus ir privačius interesus, kai iš tarybos nario veiklai skirtų lėšų įsigijo du televizorius ir kitas ryšių paslaugas.
Kovo 18 dieną po beveik 34 metų pertraukos Seime surengtas uždaras parlamento posėdis. Jį inicijavo tuometinis Seimo pirmininkas S. Skvernelis, kad politikams būtų pristatytos saugumo grėsmės Lietuvai ir pagrįsti planai smarkiai didinti finansavimą krašto apsaugai.
Kovo 18 dieną nacionalinio transliuotojo LRT tarybos pirmininku išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius Mindaugas Jurkynas. Jis pakeitė iš šių pareigų savo noru dėl užimtumo pasitraukusį Kauno technologijos universiteto rektorių Eugenijų Valatką.
Kovo 27 dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) taryba universiteto rektore penkerių metų kadencijai išrinko profesorę Inetą Dabašinskienę. Ji tapo pirmąja moterimi VDU vadove.
Kovo 25 dieną per amerikiečių karių pratybas pelkėje Pabradės poligone Švenčionių rajone nuskendo JAV kariuomenės vikšrinė gelbėjimo mašina M88 „Hercules“ su keturiais kariais. Jų kūnai ištraukti po beveik savaitę trukusios gelbėjimo operacijos, kurioje dalyvavo Lietuvos, JAV ir Lenkijos kariai, kitų Lietuvos tarnybų specialistai, technika. Žuvusiuosius G. Nausėda vėliau apdovanojo valstybės apdovanojimais.
Kovo 30 dieną Panevėžio miesto ir Joniškio rajono merais išrinkta politinio komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ kandidatė Loreta Masiliūnienė bei liberalas Gediminas Čepulis. Pirmalaikiai mero rinkimai Joniškyje surengti, nes buvęs meras Vitalijus Gailius tapo parlamentaru, Panevėžyje naujas meras rinktas, nes tuometinis savivaldybės vadovas Rytis Mykolas Račkaukas pripažintas kaltu baudžiamojoje byloje, jo mandatas panaikintas. Lapkritį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylą R. M. Račkauskui nutraukė, tačiau šis į pareigas grįžti nebegalėjo, nes į Panevėžio vadoves buvo išrinkta L. Masiliūnienė. Jis galiausiai tapo jos pavaduotoju.
BALANDIS
Balandžio 10 dieną naujuoju Valstybės saugumo departamento direktoriumi penkeriems metams paskirtas Remigijus Bridikis. Jis pareigose pakeitė Darių Jauniškį, kurį prezidentas paskyrė Lietuvos ambasadoriumi NATO.
Balandžio 10 dieną Konstitucinis Teismas nusprendė, jog draudimas pasinaudoti pagalbiniu apvaisinimu vienišoms moterims ir nesusituokusioms poroms prieštarauja Konstitucijai.
Balandžio 10 dieną Šiaulių apygardos teismas 83-ejų Eduardą Manovą pripažino šnipinėjus Rusijai ir skyrė aštuonerius metus ir šešis mėnesius laisvės atėmimo. Nuteistasis šį sprendimą skundė ir prašė išteisinti arba atleisti nuo paskirtos laisvės atėmimo bausmės dėl ligos, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas žemesnės instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.
Balandžio 10 dieną Kauno apygardos teismas eksteisėjų korupcijos byloje kaltu dėl piktnaudžiavimo pripažino Druskininkų merą Ričardą Malinauską ir skyrė jam 60 tūkst. eurų baudą. Šį sprendimą R. Malinauskas apskundė.
Balandžio 17 dieną Konstitucinis Teismas leido gyventojams registruoti lyčiai neutralią partnerystę per teismus. Tai teismas padarė konstatavęs, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai neįtvirtinti. Skirtingos lyties porų partnerystę Seimas Civiliniame kodekse numatė prieš 24 metus, tačiau ją detaliau apibrėžiančio įstatymo iki šiol nepriėmė.
Balandžio 19 dieną į Lietuvą pargabenti Ukrainoje žuvusio savanorio Tomo Valentėlio palaikai. Su aukščiausią Krašto apsaugos sistemos apdovanojimą gavusiu vaikinu Šv. Ignoto bažnyčioje atsisveikino šimtai žmonių, šalies vadovai, aukščiausi pareigūnai, kariai. Jis palaidotas Biržuose.
Balandžio 28 dieną užgesintas Vilniuje, atliekų tvarkymo gamykloje „Energesman“, kilęs gaisras, jo metu išdegė apie 7,5 tūkst. kvadratinių metrų pastato. Operatorė skelbė apskaičiavusi, kad gaisro padaryta žala įrangai siekė apie 2 mln. eurų, o pastato konstrukcijoms – dar apie 1 mln. eurų.
Balandžio 29 dieną Seimas neleido prokurorams „čekiukų“ byloje baudžiamojon atsakomybėn patraukti parlamentaro socialdemokrato Arūno Dudėno. Tokį patį sprendimą parlamentarai priėmė ir lapkritį, kai atsisakė panaikinti socialdemokrato Antano Nedzinsko teisinę neliečiamybę.
GEGUŽĖ
Gegužės 6 dieną Seimas valstybės kontroliere paskyrė buvusią Gitano Nausėdos patarėją Ireną Segalovičienę. Ji šias pareigas penkeriems metams perėmė iš kadenciją baigusio Mindaugo Macijausko.
Gegužės 8 dieną Seimas galutinai pritarė Lietuvos pasitraukimui iš priešpėstinių minų naudojimą, saugojimą ir gamybą draudžiančios Otavos konvencijos. Sprendimas įsigaliojo gruodžio 27-ąją.
Gegužės 18 dieną Bazelyje, Šveicarijoje, vykusiame „Eurovizijos“ dainų konkurso finale Lietuvos atstovai grupė „Katarsis“ su daina „Tavo akys“ užėmė 16-ąją vietą.
Gegužės 22 dieną Vilniaus Katedros aikštėje dalyvaujant abiejų valstybių vadovams inauguruota Vokietijos 45-oji šarvuotoji brigada „Lietuva“.
BIRŽELIS
Birželio 6 dieną Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Seimo sprendimas sudaryti laikinąją tyrimo komisiją ištirti Valstybės saugumo departamento (VSD) pranešėjo informaciją ir vėliau patvirtintos šios tyrimo išvados prieštarauja Konstitucijai.
Birželio 7 dieną Vilniaus miesto apylinkės teismas už itin retų ir vertingų knygų vagystę iš Vilniaus universiteto bibliotekos kartvelui Mikheilui Zamtaradzei skyrė trejų metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Ją lapkričio pabaigoje patvirtino ir Vilniaus apygardos teismas, atmetęs kartvelo skundą.
Birželio 17 dieną Seimas apmokestino beveik visas ne gyvybės draudimo sutartis 10 proc. tarifu, padidino pelno mokesčio tarifą iki 17 proc., įvedė vadinamąjį cukraus mokestį bei priėmė pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pakeitimus. Vėliau parlamentas patvirtino nekilnojamojo turto mokesčio pakeitimus ir įteisino tris gyventojų pajamų mokesčio tarifus, taip užbaigdamas mokesčių reformą.
Birželio 17 dieną Tel Avive prasidėjo Lietuvos piliečių evakuacija iš Izraelio. Jos prireikė įsiplieskus trumpam Izraelio ir Irano karui. Izraelyje buvę Lietuvos piliečiai ir susiję asmenys buvo evakuoti per kaimyninę Jordaniją Lietuvos užsakytu reisu iš bendrovės „Chapman Freeborn“, kuri yra susijusi su Gedimino Žiemelio „Avia Solutions Group“. Jie į Lietuvą grįžo po kelių dienų. Vis tik operacijos metu neišvengta nesklandumų – skrydis atidėtas net kelis kartus, o galiausiai iš jo išlaipintas apžvalgininkas Marius Laurinavičius. Pastarasis grįžo kitą dieną, padedant Krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenei.
Birželio 17 dieną iš tranzitinio traukinio Adleris–Kaliningradas važiuojančio per Lietuvą pasišalino Rusijos pilietis Danilas Muchametovas. Vėliau paskelbta, kad jis atsidūrė Suomijoje, tačiau pastaroji atmetė jo prašymą dėl prieglobsčio. Jis turėtų būti perduotas Lietuvai.
Birželio 18 dieną po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio pranešta, kad Lietuva ketina įsigyti tris Brazilijos įmonės „Embraer“ gaminamus karinius transporto lėktuvus. Dėl šių orlaivių pirkimo tyrimą vėliau pradėjo Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), siekdama „pašalinti iškeltas abejones ir atsakyti į klausimus dėl krašto apsaugos pirkimų procedūrų skaidrumo“.
Birželio 22 dieną į Lietuvą atvyko iš Baltarusijos kalėjimo JAV iniciatyva išlaisvintas baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos vyras Serhijus Cichanouskis. Be jo dieną iš kalėjimo paleista dar 13 kalinių. Rugsėjį po JAV ir autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos derybų iš Baltarusijos kalėjimų paleisti dar 52 šios šalies ir Vakarų valstybių politiniai kaliniai, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai. Gruodžio viduryje Baltarusija paleido dar 123 politinius kalinius, tarp jų – du lietuviai, Baltarusijos opozicionierius, prezidento posto siekęs Viktaras Babaryka, opozicijos atstovė Maryja Kalesnikava bei Nobelio taikos premijos laureatas Alesis Beliackis. Dalis kalinių buvo paleisti per Lietuvą, dalis per Ukrainą, tačiau vėliau išvyko į Lietuvą ir Lenkiją.
Birželio 25 dieną atsistatydino vadinamoji Desovietizacijos komisija, savo sprendimą argumentuodama valdančiųjų kritika.
Birželio 26 dieną Seimas patvirtino pensijų kaupimo reformą su dviejų metų pasitraukimo iš privataus kaupimo „langu“.
Birželio 26 dieną „Hanner“ ir „BaltCap“ sutarė dėl Nacionalinio stadiono projekto perėmimo.
LIEPA
Liepos 9 dieną švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pranešė, kad kiekvienam abiturientui prie egzaminų rezultatų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėta po dešimt taškų. Pasak ministrės, apie 4 tūkst. abiturientų tai padėjo išlaikyti brandos egzaminus, tačiau sprendimą dėl pažeistos lygybės kritikavo dalis švietimo bendruomenės ir politikų.
Liepos 10 dieną į Lietuvą iš Baltarusijos įskrido ir maždaug už kilometro nuo sienos nukrito Rusijoje gaminamas dronas „Gerbera“. Liepos 28-ąją įskrido dar vienas „Gerbera“ dronas, kuris tą kartą gabeno ir sprogstamąjį užtaisą. Jis po kelių dienų rastas Gaižiūnų poligone. Lietuva dėl šių įvykių Baltarusijai pareiškė protestus, ėmėsi stiprinti oro gynybą.
Liepos 10 dieną pirmosios instancijos Panevėžio apygardos teismas eksparlamentarui Kristijonui Bartoševičiui už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius skyrė septynerių metų laisvės atėmimo bausmę. Šalims apskundus sprendimą, bylos gruodį ėmėsi Apeliacinis teismas.
Liepos 15 dieną Lietuvoje lankėsi „YouTube“ žvaigždė Darrenas Jasonas Watkinsas (Darenas Džeisonas Votkinsas), žinomas „IshowSpeed“ slapyvardžiu.
Liepos 17 dieną pranešta, kad Lietuva ir Prancūzijos energetikos grupė „Veolia“ sudarė taikos sutartį, iš esmės užbaigiančią didžiąją dalį ilgus metus trukusių teisminių ginčų dėl savivaldybių šilumos ūkio nuomos su „Veolia“ įmonėmis Lietuvoje.
Liepos 24 dieną Vilniuje sustabdytas neblaivus automobilį vairavęs Muitinės departamento vadovas Darius Žvironas. Rugpjūtį jis pasitraukė iš pareigų.
Liepos 28 dieną didžiausioje Algimanto Ulvido seksualinių nusikaltimų byloje pirmosios instancijos Kauno apylinkės teismas už 25 mergaičių tvirkinimą jam skyrė šešerius metus ir devynis mėnesius kalėjimo. Balandį dėl dar 11 mergaičių tvirkinimo teismas skyrė dvejų metų penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurią paliko nepakeistą ir aukštesnės instancijos teismas. Birželį dėl keturių nepilnamečių tvirkinimo teismas jį išteisino, o gruodį dėl dar trijų nepilnamečių jam skyrė pusantrų metų kalėjimo.
Liepos 31 dieną Gintautas Paluckas pasitraukė iš premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų. Vėliau tą pačią dieną kreditinį sukčiavimą tirianti teisėsauga pranešė sulaikiusi G. Palucko brolienės įmonės „Dankora“ vadovą Kostą Mikalajūną. Į partijos pirmininko pareigas G. Paluckas buvo išrinktas balandžio pabaigoje, o jį vėliau pakeitė M. Sinkevičius. Politiko pasitraukimą iš pareigų lėmė auganti įtampa dėl teisėsaugos pradėtų tyrimų, susijusių su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių bei veiklos. Rugpjūčio viduryje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Palangoje G. Palucko brolį Daną Palucką. Spalį opozicija siekė surengti ekspremjerui apkaltą, tačiau valdantieji atmetė šį siūlymą.
RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 3 dieną Vilniuje 15-metis, įtariama, nužudė savo bendraamžį. Jo kūnas rastas požeminiame konteineryje sostinės Žvėryno mikrorajone.
Rugpjūčio 5 dieną birželį nuo pareigų nušalintas karinės žvalgybos vadas Elegijus Paulavičius abipusiu susitarimu su krašto apsaugos sistemos vadovybe paliko karinę tarnybą, o tarnybinis patikrinimas dėl jo elgesio su pavaldiniais buvo nutrauktas. Rugpjūčio 13 dieną jį pareigose pakeitė pulkininkas Mindaugas Mažonas.
Rugpjūčio 13 dieną Kinijos prekybos ministerija pranešė įvedusi sankcijas dviem Lietuvos bankams – Urbo bankui ir „Mano bankui“. Pasak ministerijos, tai padaryta atsakant į liepą Europos Sąjungos (ES) priimtą 18-ąją sankcijų Rusijai paketą, kuriame ribojimai buvo pritaikyti ir dviem Kinijos bankams.
Rugpjūčio 21 dieną pirmosios instancijos teismas Marijampolės merą Povilą Isodą visiškai išteisino „čekiukų“ byloje. Politikas buvo kaltinamas piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu, tačiau Kauno apygardos teismas jo veiksmuose nenustatė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Rugpjūčio 21 dieną artėjant „Zapad“ pratyboms, Lietuva dalyje pasienio su Baltarusija uždarė oro erdvę. Draudimas orlaiviams skraidyti dalyje pasienio teritorijos buvo pratęstas kelis kartus ir šiuo metu galioja iki vasario.
Rugpjūčio 21 dieną Vilniaus ir Kauno oro uostuose pradėta taikyti naują skysčių gabenimo tvarką – iš rankinio bagažo keleiviams nebereikia ištraukti skysčių ir elektronikos prietaisų.
Rugpjūčio 25 dieną socialdemokratų, „aušriečių“ ir „valstiečių“ frakcijos Seime pasirašė koalicijos sutartį. Kitą dieną Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres, o prezidentas ją paskyrė eiti šias pareigas. Tą dieną Vilniuje vyko protestas prieš socdemų sprendimą dar kartą pakviesti „Nemuno aušrą“ į valdančiąją daugumą.
RUGSĖJIS
Rugsėjo 6 dieną nesutarimų draskomo neparlamentinio Nacionalinio susivienijimo pirmininku išrinktas Seimo narys Vytautas Sinica. Buvusio pirmininko Vytauto Radžvilo šalininkai šį sprendimą apskundė teismui.
Rugsėjo 10 dieną Vilniuje suskystintų dujų pilstymo stotyje kilo didžiulis gaisras – užsidegė aštuoni vagonai su dujomis ir vienas stacionarių rezervuarų. Dėl to buvo uždarytas šaliai einantis kelias, evakuoti aplinkinių namų gyventojai. Gaisrą užgesinti pavyko tik po kelių dienų.
Rugsėjo 10 dieną Seimo pirmininku išrinktas septintą kadenciją parlamente dirbantis, Krašto apsaugos ir Sveikatos ministerijoms vadovavęs socialdemokratas Juozas Olekas. Jis pakeitė demokratą Saulių Skvernelį, šiam iš pareigų atsistatydinus, nes jo partija nebebuvo pakviesta į naują valdančiąją koaliciją.
Rugsėjo 17 dieną Generalinė prokuratūra ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras pranešė išaiškinę asmenų grupę, organizavusią ir planavusią įvykdyti keturis teroro aktus skirtingose Europos valstybėse. Jie pasinaudojo tarptautinių siuntų pristatymo bei transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus į įvairias Europos valstybes išsiuntė keturias siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais-padegamaisiais užtaisais. Šiuos nusikaltimus organizavo ir jų įgyvendinimą koordinavo Rusijos piliečiai, siejami ir turintys ryšių su Rusijos karinėmis žvalgybos tarnybomis.
Rugsėjo 22 dieną Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė nuosprendį 84 asmenims riaušių prie Seimo byloje. Didžioji dalis kaltinamųjų – 75 – nuteisti nuo pusantrų iki dvejų metų lygtinai. Trims – Antanui Kandrotui, Andrejui Lobovui ir Astrai Genovaitei Astrauskaitei – skirtos realios laisvės atėmimo bausmės. Šeši atleisti nuo atsakomybės pagal laidavimą.
Rugsėjo 22 dieną minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, NASA astronautas Jonny Kimas iš Tarptautinės kosminės stoties perdavė lietuviams skirtą sveikinimą ir joje pirmą kartą istorijoje nuskambėjo lietuvių kompozitoriaus kūryba.
Rugsėjo 23 dieną Seimas sušvelnino atsakomybę už politikų ir pareigūnų piktnaudžiavimą – šis nusikaltimas priskirtas prie apysunkių, o nebe prie sunkių, jam bus taikomas trumpesnis senaties terminas. Teisėsauga įspėjo, kad minėtos pataisos turės įtakos vadinamosioms čekiukų byloms. Prezidentas jas vetavo, tačiau parlamentarai veto spalį atmetė.
Rugsėjo 25 dieną Seimas pritarė dvidešimtosios Vyriausybės programai, taip duodamas startą I. Ruginienės vadovaujamam socialdemokratų, „aušriečių“ ir „valstiečių“ Ministrų kabinetui. Sprendimas kultūros ministru paskirti kompetencijos neturintį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių sukėlė kultūros bendruomenės protestą – įkurta Kultūros asamblėja, surengtas mitingas prie Prezidentūros, o spalio 5 dieną visoje Lietuvoje tūkstančiai žmonių dalyvavo streike, reikalaudami, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje. Padirbęs savaitę I. Adomavičius pasitraukė iš pareigų, o socialdemokratai susigrąžino Kultūros ministerijos kontrolę iš „Nemuno aušros“ ir lapkritį į šias pareigas delegavo Vaidą Aleknavičienę. Dėl užsitęsusių ministro paieškų ir nerimaujant dėl valstybės ateities Kultūros asamblėja paskelbė protesto mėnesį, kurį vainikavo lapkričio 21 dieną įvykęs daugiatūkstantinis protestas.
SPALIS
Spalio 7 dieną Vilniaus apygardos teismas Petrui Gražuliui už LGBTQI+ bendruomenės niekinimą skyrė 10 tūkst. eurų baudą.
Spalio 9 dieną Konstitucinis Teismas paskelbė, jog Pilietybės įstatymo norma, pagal kurią iš ledo šokėjos Margaritos Drobiazko atimta Lietuvos pilietybė, neprieštarauja Konstitucijai.
Spalio 16 dieną Generalinė prokuratūra priėmė sprendimą nutraukti Lietuvoje atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl 2021 metų gegužės 23 dieną iš Atėnų į Vilnių skridusio „Ryanair“ lėktuvo įvykdyto nutupdymo Minske. Tyrimas nutrauktas atsižvelgiant į tai, kad analogiškas tyrimas vykdomas Lenkijoje.
Spalio 21 dieną Lietuvos apeliacinis teismas atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų skundus ir paliko galioti Vilniaus apygardos nuosprendį, kuriuo policininko Dariaus Šerpyčio baudžiamoji byla dėl agresyvios moters nužudymo nutraukta, o dėl kaltinimų piktnaudžiavus tarnyba jis išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Spalio 21 dieną Seimas paskyrė Artūrą Driuką, Julių Sabatauską Konstitucinio Teismo (KT) teisėjais. Prezidento Gitano Nausėdos teikto Haroldo Šinkūno kandidatūra tuomet atmesta, bet šalies vadovui teisininką pateikus antrą kartą, parlamentarai lapkritį jį patvirtino.
Spalio 22 dieną atsižvelgdamas į ministrės pirmininkės I. Ruginienės teikimą prezidentas G. Nausėda atleido Dovilę Šakalienę iš krašto apsaugos ministro pareigų. Pastaroji sakė negalinti dirbti su I. Ruginiene, nes partietės turi „skirtingą principinį supratimą“, kaip stiprinti gynybą. Premjerė apie sušlubavusį pasitikėjimą D. Šakaliene prakalbo po ministerijoje surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais. Šie viešai skelbė Vyriausybę neketinant laikytis įsipareigojimo gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), nors Seimas galiausiai patvirtino biudžetą su 5,38 proc. BVP gynybai. Lapkritį D. Šakalienę ministro poste pakeitė Robertas Kaunas.
Spalio 24 dieną Kauno apygardos teismas už mergaitės pagrobimą ir kitus nusikaltimus Gediminui Filipavičiui skyrė 20 metų laisvės atėmimo bausmę.
Spalio 29 dieną dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų balionų Vyriausybė nusprendė mėnesiui uždaryti sieną su kaimynine valstybe, tačiau balionų srautui atslūgus bei susidūrus su vežėjų spaudimu dėl Baltarusijoje strigusių vilkikų, ji buvo atverta 10 dienų anksčiau. Vis tik ją atidarius balionų skrydžiai atsinaujino, o Minskas toliau neleidžia lietuviškiems vilkikams grįžti. Gruodį, siekdamas stabdyti kontrabandinius balionus, Seimas patvirtino griežtesnes bausmes už tokią veiką. Pagal priimtas pataisas, už kontrabandos gabenimą pavojingu būdu bus taikoma tik baudžiamoji atsakomybė ir grės įkalinimas, nebeliks piniginių baudų. Gruodį baltarusių autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka amerikiečių pareigūnams pažadėjo kontrabandinių balionų antskrydžius sustabdyti.
Spalio 31 dieną Lietuvai perduotas karo nusikaltimais prieš lietuvį Ukrainoje įtariamas rusų karys.
LAPKRITIS
Lapkričio 3 dieną Valstybės kontrolė, atlikusi nacionalinio transliuotojo LRT auditą, konstatavo, kad didžiausi nustatyti trūkumai yra susiję su paslaugų įsigijimais neskelbiant viešųjų pirkimų, socialinėmis garantijomis, kai dalis darbuotojų dirba pagal autorines sutartis.
Lapkričio 4 dieną oficialiai pradėtos kelių šimtų milijonų eurų vertės bendros Vokietijos milžinės „Rheinmetall“ ir Lietuvos įmonių amunicijos gamyklos statybos.
Lapkričio 5 dieną Vilniaus apygardos teismas dėl korupcinių nusikaltimų buvusį Lietuvos verslo konfederacijos vadovą Valdą Sutkų nuteisė pusketvirtų metų kalėjimo, o Lietuvos bankų asociacijos prezidentui Mantui Zalatoriui skirta 40,7 tūkst. eurų bauda.
Lapkričio 18 dieną Valstybės gynimo taryba sutarė, kad Lietuva per trejus metus išvystys integruotą oro gynybos sistemą, kurioje dalyvaus Lietuvos kariuomenė, pasieniečiai ir Viešojo saugumo tarnyba.
Lapkričio 18 dieną Laisvės premija skirta Medininkų žudynes išgyvenusiam Tomui Šernui.
Lapkričio 20 dieną Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutinai išteisino už piktnaudžiavimą nuteistus buvusius Ignalinos atominės elektrinės vadovus. Pernai rugpjūtį apeliacinis teismas buvo juos nuteisęs.
Lapkričio 24 dieną Vilniaus apygardos teismas Ukrainos piliečiui Daniilui Bardadimui už parduotuvės „Ikea“ padegimą sostinėje skyrė trejų metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Lapkričio 25 dieną Seimas priėmė pataisas, uždraudžiančias gydymo įstaigoms iš pacientų imti priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos priežiūras paslaugas.
Lapkričio 26 dieną Vilniuje nusileidęs „LOT Polish Airlines“ avialinijų orlaivis skridęs iš Varšuvos nuslydo nuo riedėjimo tako. Oro uosto darbas buvo sustabdytas daugiau nei pusei paros.
Lapkričio 27 dieną Seimas nutarė trejiems metams įšaldyti LRT biudžetą, o vėliau mažinti skiriamą mokesčių dalį.
Lapkričio 29 dieną mirė per pratybas Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone sunkiai sužeistas Belgijos karys.
GRUODIS
Gruodžio 1 dieną Europos Sąjunga nutraukė bylą dėl galimų Kinijos prekybos ribojimų prieš Lietuvą Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), kuriuos Briuselis vertino kaip kerštą už Baltijos šalies ryšių su Taivanu stiprinimą. Bendrija pareiškė nebelaikanti būtinybe nagrinėti skundą prieš Kiniją, nes pagrindiniai ginčo tikslai buvo pasiekti ir prekyba atnaujinta.
Gruodžio 4 dieną teismas „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažino kaltu dėl kurstymo prieš žydus ir skyrė jam 5 tūkst. eurų baudą. Baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Prokuratūra apskundė šį sprendimą ir prašo skirti dešimt kartų didesnę baudą, apie ketinimus skųsti sprendimą paskelbė ir R. Žemaitaitis.
Gruodžio 5 dieną policija Kaune sulaikė dviejų merginų nužudymu įtariamą Beną Mikutavičių. Dieną prieš bute Pramonės prospekte buvo rastas 2001 metais gimusios moters kūnas ir tos pačios dienos vakarą bute V. Krėvės prospekte – 2003 metais gimusios moters palaikai.
Gruodžio 8 dieną paskelbti Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai, jais tapo: architektūros istorikė Marija Drėmaitė, poetas, dramaturgas Gintaras Grajauskas, kino režisierius Ignas Miškinis, operos ir kamerinės muzikos atlikėja Giedrė Marija Žebriūnienė, teatro ir kino aktorius Albinas Kėleris ir dailininkė Laisvydė Šalčiūtė. Laureatus išrenkanti komisija taip pat nusprendė, kad teikimo ceremonija vyks ne Prezidentūroje, o Sapiegų rūmuose, premijas įteiks ne prezidentas Gitanas Nausėda.
Gruodžio 9 dieną Vyriausybė dėl kontrabandinių balionų keliamos grėsmės visoje šalyje paskelbė ekstremalią situaciją, siekiant suvaldyti grėsmes nacionaliniam saugumui ir civilinei aviacijai, į pagalbą pasitelkiant Lietuvos kariuomenę.
Gruodžio 9 dieną Prancūzijoje sulaikytas vienas buvusių „Snoro“ savininkų Vladimiras Antonovas. Vilniaus apygardos teismas pernai V. Antonovui ir R. Baranauskui dėl didelės vertės banko turto iššvaistymo už akių skyrė po 10,5 metų kalėjimo, iš jų taip pat priteista atlyginti šimtus milijonų eurų siekiančią žalą.
Gruodžio 11 dieną seimas priėmė 2026 metų valstybės biudžetą su rekordinėmis 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) išlaidomis gynybai, dosnesnėmis socialinėmis išmokomis, didesniais mokytojų, gydytojų, biudžetininkų ir kai kurių kitų sričių darbuotojų atlyginimais.
Gruodžio 13 dieną Specialiųjų tyrimų tarnyba patvirtino atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų Valstybinėje augalininkystės tarnyboje. Tiriant galimus korupcinius nusikaltimus dėl 1,5 mln. eurų siekiančių kyšių, įtarimai pareikšti tarnybos vadovui Jurijui Kornijenko, kitiems darbuotojams ir privatiems asmenims, iš viso – 13-ai įtariamųjų, taip pat buvo sulaikyta ir eksparlamentarė, buvusio įstaigos vadovo sutuoktinė Vitalija Vonžutaitė.
Gruodžio 15 dieną Valstybės gynimo taryba nusprendė, kad Lazdijų rajone, Kapčiamiestyje, bus steigiamas brigados dydžio karinis poligonas, o Tauragės poligono plotas bus padidintas dvigubai.
Gruodžio 17 dieną kelios dešimtys tūkstančių žmonių Nepriklausomybės aikštėje protestavo prieš Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų, kuriomis valdantieji siekė palengvinti visuomeninio transliuotojo atleidimo tvarką. Per dvi savaites greta Seimo įvyko keturi mitingai už laisvą žodį, į kuriuos susirinko nuo kelių iki keliasdešimties tūkstančių protestuotojų. Siekdama stabdyti įstatymo priėmimą, opozicija vilkino procedūras teikdama šimtus pasiūlymų. Prezidentas ir premjerė situaciją siūlė spręsti atsistatydinant LRT tarybai, kuria nepasitikėjimą pareiškė dauguma LRT darbuotojų. Valdantieji po svarstymo pritarė pataisoms, tačiau galiausiai nusprendė atsisakyti skubos ir įstatymo priėmimą nukėlė kitiems metams, jį pakoregavus pagal darbo grupės pasiūlymus.
Gruodžio 19 dieną policija patvirtino perėmusi Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos apsaugą, iki tol ją saugojo Vadovybės apsaugos tarnyba. Apie sumažintą S. Cichanouskajos apsaugos lygį Lietuvos institucijos pranešė spalį. Jos biuras paskelbė kol kas tęsiantis darbą įprastu režimu, o apie tolimesnius veiksmus diskutuos paaiškėjus naujos saugumo sistemos detalėms. S. Cichanouskaja teigė nenorinti palikti Lietuvos.
Gruodžio 23 dieną Seimas pritarė, kad Nida Grunskienė antrą kadenciją vadovautų Generalinei prokuratūrai.
Gruodžio 23 dieną Kauno apygardos teismas skyrė laisvės atėmimo bausmes nuo pustrečių iki ketverių metų trims Rusijos ir Estijos piliečiams, pripažinęs juos niekinus partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago paminklą, padedant kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
Gruodžio 23 dieną paskelbta, kad naujienų portalą „Lrytas“ perka prodiuserio ir „Lietuvos ryto“ televizijos savininko Rolando Skaisgirio bendrovė „Admisa“. Sandoris įvyko Konkurencijos tarybai nurodžius naujienų portalo „Delfi“ valdytojai – Estijos bendrovei „Ekspress Grupp“ – iki 2026-ųjų parduoti be jos leidimą įsigytą portalą.
