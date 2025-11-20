Ar liksime be policijos?

Valstybės gynyba prieš pareigūnų interesus
A. Paulausko teigimu, daugiau kaip 25 metus policijoje ištarnavusiems pareigūnams buvo sukelta lūkesčių, jog nuo kitų metų jie gaus 400 eurų priedą, jei liks tarnyboje, tačiau tam lėšų nenumatyta.
„Nenoriu čia paišyti kokių nors apokaliptinių scenarijų – jų tikriausiai nebus, bet prognozuočiau, kad po Naujųjų metų, jeigu papildomas finansavimas bus toks, koks yra šiuo metu projekte, sausį, vasarį, kovą, manau, kad policiją gali palikti maždaug nuo 300 iki 400 policijos pareigūnų. Šiandien pareigūnai turi tą lūkestį į papildomą finansavimą ir ženklų atlyginimo padidėjimą“, – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete svarstant kitų metų biudžeto projektą sakė Policijos departamento vadovas.
Spalį A. Paulauskas yra sakęs, kad tarnybai šiuo metu trūksta apie 1500 pareigūnų. Policijos profsąjungos žada protesto akcijas, jei padėtis neišsispręs.
Šiuo metu trūksta apie 1500 pareigūnų.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad kitų metų poreikiai mums visiems suprantami – tai valstybės gynyba. Tačiau, anot jo, Vyriausybė bando perskirstyti ir suderinti visus interesus.
„Man nereikia įrodinėti, koks svarbus darbo užmokestis dirbantiems bet kuriame sektoriuje. Į tai kreipiu dėmesį, kalbėdamas su finansų ministru, kuris klausia apie prioritetus ir ką reikėtų koreguoti. Ne tik pareigūnai prašo padidinti atlyginimus. Pagal kitų metų biudžetą pareigūnams alga didinama 5 procentais, kaip ir kultūros, mokslo darbuotojams. Kitiems atlygis didės mažiau, pvz., valstybės tarnautojams“, – sakė Seimo narys.
Anot A. Syso, policijos pareigūnai neturi galimybių prisidėti prie algos iš kitų šaltinių. „Pavasarį siūliau mokesčių sistemą, kuri padėtų į biudžetą sukaupti daugiau pinigų. Kolegos siūlymą mūsų turtingiesiems šiek tiek daugiau įdėti į bendrą katilą atmetė. Dabar turėtume daugiau nei 400 mln. eurų. Šie pinigai leistų padidinti daugelio pareigūnų ir kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį. Tai politinis apsisprendimo klausimas – ar mes sprendžiame šių dienų problemas, ar galvojame tik apie ateitį“, – kalbėjo A. Sysas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
Valstybė turi vidinių rezervų
Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė sako paskaičiavusi, kad iš pinigų, skirtų Vidaus reikalų ministerijos pavaldžioms įstaigoms, atlyginimai galėtų būti didinami tiems, kurie turi stažą išeiti į pensiją. Jie galėtų gauti apie 300 eurų.
„Tarp tokių darbuotojų yra ir ugniagesiai. Jei jiems nepakeltume koeficiento, atlyginimas siektų minimalų užmokestį, t. y. tokį, kurį žmonės gauna už nekvalifikuotą darbą“, – sakė L. Soščekienė.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas Vitalijus Gailius ragino kolegas atsakingai žiūrėti į savo pažadus ir įsipareigojimus.
„Jeigu rinkiminės kampanijos metu savo rinkiminėse programose įsipareigojama kažką daryti, tai turi būti perkeliama į Vyriausybės programų įgyvendinimo planus. Vyriausybė formuoja biudžeto projektą, įgyvendindama įstatymus. Vidaus tarnybos statutas, kuriame turėtų būti numatyta lojalumo išmoka, siekianti 300 eurų, ir pareigūnų koeficientų augimas yra įstatymas. Tokio įstatymo Vyriausybė nėra pateikusi, todėl ir nėra pinigų. Yra tik ministro pažadai“, – kalbėjo V. Gailius.
A. Sysas mano, kad valstybė turi vidinių rezervų, kurie galėtų leisti racionaliau panaudoti valstybės lėšas. „Blogiausia, kai pažadame, o po to pažadų nevykdome. Geriau pasakykime karčią tiesą, nei labai saldų melą. Statutiniams pareigūnams alga vidutiniškai didės 110 eurų. Neturėtų būti taip, kad vieni gaus tokią sumą, o kiti – nulį. Turi būti kontroliuojama, kad taip neįvyktų. Vidaus reikalų ministerija turės paskirstyti pinigus tolygiai“, – užtikrino Seimo narys.
Blogiausia, kai pažadame, o po to pažadų nevykdome.
Kol vis dar svarstoma, ar dar yra iš kur paimti pinigų, ar visi rezervai jau išnaudoti, profsąjungų atstovai teigia, kad lapkričio 25 d. organizuoja akciją, kurios metu sieks apginti pareigūnų teises.
„Rinksimės prie Seimo. Rinksis visos profesinės sąjungos, kurios atstovauja pareigūnus. Žmonės suvažiuos iš visos Lietuvos. Manau, kad susirinks nemažai mūsų kolegų. Žinoma, vykdantys tarnybą savo darbo vietos palikti negalės“, – sakė L. Soščekienė.
Anot Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkės, šeši tūkstančiai pareigūnų kitais metais gali išeiti į pensiją, o tai valstybei kainuotų apie 50 mln. eurų per metus.
„Ar jie neras darbų? Tikrai ras – ir galimai lengvesnius darbus. Tačiau net ir tie, kurie liks dirbti, ar tikrai dirbs? Ar mums tikrai reikalinga stipri teisėsauga?“ – prieš kitą savaitę įvyksiantį protestą vieną po kito klausimus kėlė L. Soščekienė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)