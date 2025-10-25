Atnaujintas eismas per Lietuvos ir Baltarusijos pasienio punktus

Žmonių ir transporto priemonių tikrinimas bei praleidimas per Medininkų ir Šalčininkų kontrolės punktus atnaujintas VSAT vado Rustamo Liubajevo sprendimu.
„12 valandą buvo priimtas sprendimas atnaujinti asmenų ir transporto priemonių tikrinimą bei praleidimą per kontrolės punktus (...), toks sprendimas buvo priimtas įvertinus situaciją, turimą informaciją, tarp kitų ir karinių oro pajėgų dėl incidentų, kai praėjusią naktį iš Baltarusijos į Lietuvą buvo paleisti oro balionai“, – LRT radijui šeštadienį sakė R. Liubajevas.
Penktadienį eismas abiejuose punktuose buvo uždarytas nuo maždaug 21.30 valandos, kai praėjusią naktį iš Baltarusijos į Lietuvą buvo paleisti oro balionai.
VSAT teigimu, per kiek daugiau kaip pusę paros, kol punktai buvo uždaryti, jų prieigose ypatingų įvykių ar konfliktų tarp ten laukusių vairuotojų, pirminiais duomenimis, nebuvo fiksuota.
Artimiausiu metu nustebinsime kontrabandininkus, kurie tikrai labai išmanūs organizuodami cigarečių gabenimą oro keliu per valstybės sieną.
Kol kas sunku vertinti ar sprendimas uždaryti pasienio punktus pasiteisino, sako R. Liubajevas.
„Matysime, kokį poveikį turės, ar atitinkamos Baltarusijos Respublikos institucijos pradės griežčiau žiūrėti ir kontroliuoti neteisėtą veiklą pasienio ruože arba Baltarusijos Respublikos teritorijoje. Bet šis sprendimas dėl kontrolės punkto apribojimo, tarp kitų, buvo taip pat nukreiptas tam, kad galima būtų užtikrinti ir saugumą“, – kalbėjo jis.
„Bet tiktai noriu pasakyti, kad artimiausiu metu nustebinsime kontrabandininkus, kurie tikrai labai išmanūs organizuodami cigarečių gabenimą oro keliu per valstybės sieną“, – pridūrė jis.
Pasak premjerės Ingos Ruginienės, kol kas nėra aiškus Lietuvos sieną kirtusių meteorologinių balionų skaičius.
„Tarnybos visą naktį dirbo ir dar vis dirba, tikrai pakankamai efektyviai, labai džiaugiuosi, kad negailėjo visą naktį jėgų. Ir gaudė ne tik balionus, bet ir tuos, kurie tuos balionus priima čia, Lietuvos žemėje“, – LRT radijui sakė ministrė pirmininkė.
Kaip anksčiau nurodė Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas, penktadienį vakare radaruose užfiksuota apie 80–90 objektų atvaizdų, tai yra du, tris kartus mažesnis skaičius nei anksčiau šią savaitę vykusio antskrydžio metu.
Pasak R. Liubajevo, iki šiol pavyko perimti keturis oro balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis.
BNS rašė, kad dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų penktadienį vėlai vakare buvo nutarta antrąkart šią savaitę laikinai uždaryti abu dar veikusius pasienio kontrolės punktus.
Šiuo metu veikia du valstybes sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose. Jie dėl meteorologinių balionų pasieniečių vado Rustamo Liubajevo įsakymu analogiškai buvo uždaryti ir trečiadienį nuo 2.30 iki 9 valandos.
Taip pat penktadienį vakare buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir Kauno oro uostuose, jų veikla atnaujinta 2.35 valandą.
Dėl apribojimų buvo paveikta 40 skrydžių ir daugiau nei 6 tūkst. keleivių: bendrai atšaukta dešimt skrydžių, keturiolika nukreiptų, šešiolika – pavėlintų.
Pirmasis toks incidentas šią savaitę įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį. Tuomet dėl sutrikdyto Vilniaus oro uosto darbo buvo paveikta apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių.
„Šią savaitę antrą kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta. To leisti mes negalime. Ir dėl to imamės griežtų priemonių uždaryti sieną tam, kad siųsti ir žinutę pačiai Baltarusijai, kad mes netoleruosime tokių veiksmų ir jie iš savo pusės lygiai taip pat turi aktyviau vykdyti savo sienų kontrolę“, – kalbėjo premjerė.
Dėl naktį iš antradienio į trečiadienį į Lietuvą įskridusių keliasdešimties kontrabandinių balionų šią savaitę buvo surengtas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis.
Po jo premjerė Inga Ruginienė teigė, kad pasikartojus situacijai dėl masinio kontrabandinių balionų siuntimo iš Baltarusijos į Lietuvą, galimas visiškas sienų uždarymą su šia kaimynine šalimi.
Kitą savaitę, trečiadienį, planuojamas dar vienas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis.
Naujausi komentarai