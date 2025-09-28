Atrinko 23 ligonines, kurias parengs dirbti karo atveju

„Jau parengėme 23 gydymo įstaigų sąrašą, apimantį savivaldybes per visą Lietuvą, įvertinome investicijų poreikį, dirbame ties tuo klausimu, kaip sistemiškai ir kompleksiškai, koordinuojant pastangas iš ministerijos, padėti joms pasirengti“, – šią savaitę Seime kalbėjo M. Jakubauskienė.
„Ministerija dabar aktyviai dirba, kad gautume bendrą finansavimą visoms toms gydymo įstaigoms, kurios patenka į mūsų atsparumo grėsmėms ir sveikatos sistemos užtikrinimo parengtį“, – sakė ji.
Anot ministrės, vystant šį projektą laikomasi nuostatos, kad sveikatos sistema yra gynybos sistemos dalis.
„Sveikatos sistemos atsparumas civilinėms, hibridinėms ir karinėms grėsmėms yra viena iš mūsų prioritetinių strateginių veikimo krypčių“, – teigė M. Jakubauskienė.
Pasak jos, rengiant gydymo įstaigas galimoms krizėms ar karui, numatyta stiprinti jų infrastruktūrą, gerinti medikų pasirengimą dirbti kritinių situacijų atveju.
Be to, planuojama sinchronizuoti tarnybų veikimą, parengti ligonines dirbti pagal NATO veikimo algoritmus.
Praėjusią savaitę Vyriausybė pritarė SAM prašymui pasitelkti Turto banką gydymo įstaigas parengti ekstremalioms situacijoms.
„Turto bankas prisidės prie projektų, užtikrindamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų – ligoninių – infrastruktūros pritaikymą pagal keliamus poreikius ekstremalių situacijų bei krizių sąlygomis, pavyzdžiui, sieks užtikrinti, kad ligoninės turėtų patikimą infrastruktūrą bei saugiai galėtų tęsti paslaugų teikimą“, – rašoma BNS perduotame Turto banko komentare.
„Šiuo metu detali informacija apie konkrečias įstaigas ir programos įgyvendinimo laikotarpį, deja, nėra viešinama, tačiau galime patvirtinti, kad prioritetas bus teikiamas svarbiausioms šalies ligoninėms, kurios teikia intensyvų stacionarinį gydymą“, – teigė Turto bankas.
Vyriausybė taip pat pasiūlė SAM kartu su Turto banku į procesą įtraukti ir savivaldybes.
„Bendradarbiavimas su savivaldybėmis, be abejonės, bus intensyvus, apims ir regionų sveikatos politikos įgyvendinimo klausimą, nes tos ligoninės bus mūsų atraminės ligoninės“, – teigė M. Jakubauskienė.
Kaip rašė BNS, SAM kartu su nevyriausybine organizacija „Blue/Yellow“ organizavo medikų stažuotes į Ukrainą, kad būtų pasisemta patirties dirbti karo atveju. Į stažuotes vyko apie 40 medikų iš visos Lietuvos.
