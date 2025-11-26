Atskleidė, kas iš tikrųjų kontroliuoja Lietuvos sieną: balionai – tik pradžia

Plačiau apie tai pasakojo sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas.
– Balionai yra iš Kaliningrado. Tokią netikėtą naujieną. Kiek seniai jie jau skraido iš ten?
– Pirmi bandymai atgabenti kontrabandą per Rusijos ir Lietuvos sieną buvo fiksuoti šių metų vasarą. Tai vienetiniai atvejai, tačiau jau nuo to laiko pradėjome ruoštis ir kriminalinės žvalgybos metodais stebėti situaciją. Nuo lapkričio antros pusės suaktyvėjo būtent šis gabenimo kelias iš Kaliningrado srities į Lietuvą. Beje, turiu pasakyti, kad gabenama ta pati kontrabanda – baltarusiškos gamybos cigaretės. Kol kas šitų balionų nebuvo fiksuota daug, tačiau pavyko stebėti. Taip pat buvo sulaikyti tariamieji, kurie atvažiavo surinkti kontrabandines cigaretes.
– Ir jie jau jums buvo pažįstami?
– Jie gerai pažįstami ne tik mums, bet ir kitoms institucijoms. Ir tai rodo, kad kontrabandininkai ieško alternatyvų ir naujų metodų kontrabandos gabenimui.
– Šiandien iš politikų girdime tokią skandalingą frazę. Jie aiškina, kad tik 20 procentų kontrabandos pavyksta sulaikyti. Iš kur gautas toks skaičius?
– Skaičius yra labai teorinis, nes iš tikrųjų nežinome šitos kontrabandos masto, ypač jei kalbėsime apie kontrabandą oro keliu, ypatingai – oro balionais. Nei Valstybės sienos apsaugos tarnyba, nei policija neturi galimybių fiksuoti balionų, kurie skrenda į mūsų oro erdvę. Tam tikros techninės galimybės egzistuoja Karinėse oro pajėgose. Turime labai nemažą latentiką, tačiau projektuojame ir prognozuojame – matome, kad kas trečias kontrabandinis balionas yra perimamas, kas mūsų manymu yra pakankamai realu. Bet turime suprasti, kad oro kelias nėra vienintelis kontrabandos patekimo į Lietuvą kelias. Vienas iš pagrindinių kontrabandinių rūkalų kelių yra ir per mūsų vidinę sieną – per sieną su Latvijos Respublika.
– Tai įdomu, kas sudaro kontrabandos krepšelį? Tik rūkalai, ar yra ir alkoholis, degalai, dar kas nors?
– Šiai dienai kalbame apie kontrabandą tabako gaminiais. Žinoma, kad šiuo metu Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje veikia fabrikas, kuris gamina baltarusiškas cigaretes, ir jos gabenamos į Lietuvą, į Latviją, į Lenkiją įvairiais būdais.
– Kontrabanda nelieka čia, Lietuvoje? Ji išvyksta už sienos?
– Labai skirtingai. Ta kontrabanda, kuri gabenama oro balionais, dažniausiai skirta vidinei rinkai, nes jos apimtys nėra didelės. O stambioji kontrabanda, kuri gabenama vilkikais, daugiau keliauja į Vakarų Europą.
– Kodėl mums vis nepavyksta su kontrabanda susidoroti, kai ji, kaip jūs sakote, vyksta iš kartos į kartą?
– Labai sudėtingas klausimas. Kontrabanda, kaip ir organizuotas nusikalstamumas, yra labai sudėtingas fenomenas. Jeigu pavyktų visiškai su ja susidoroti, mūsų gyvenimas būtų visai kitoks. Manau, kad labai svarbu, jog valstybė vis dėlto sugeba vienaip ar kitaip kontroliuoti situaciją. Nepaisant to, kad šiuo metu labai daug dėmesio skiriama kontrabandai oro keliu, bendra situacija su kontrabanda Lietuvoje išlieka panaši. Kalbu apie didelę kontrabandą – valstybė, kaip ten bebūtų, ją kontroliuoja.
– „Linava“ sako, kad ruošiamasi konfiskuoti vilkikus. Ar jūs tai girdėjote?
– Ne, tokios informacijos neturime. Vyko tik vienas techninio lygio susitikimas su Baltarusijos sienos apsaugos tarnyba. Kol kas nepavyko įsitikinti, kad jų deklaruojamas noras bendradarbiauti būtų realus.
