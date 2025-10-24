Dėl meteorologinių balionų antrąkart šią savaitę laikinai uždaryti pasienio punktai su Baltarusija

„Reaguojant į šią situaciją, Valstybės sienos apsaugos tarnyba uždarė Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktus su Baltarusija iki rytojaus 12 valandos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė premjerė Inga Ruginienė.
Pasak ministrės pirmininkės, tarnybos veikia pagal sprendimus, priimtus šią savaitę vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje.
Po jo I. Ruginienė teigė, jog pasikartojus situacijai dėl masinio kontrabandinių balionų siuntimo iš Baltarusijos į Lietuvą su šia kaimynine šalimi būtų visiškai uždaryta siena.
Šiuo metu veikia du valstybes sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose. Jie dėl meteorologinių balionų pasieniečių vado Rustamo Liubajevo įsakymu trečiadienį buvo uždaryti nuo 2.30 iki 9 valandos.
Anot premjerės, kitą savaitę vėl susirinksianti Nacionalinio saugumo komisija įvertins, kokią įtaką daro jau priimti sprendimai.
„Ir ką dar būtų galima padaryti trumpuoju laikotarpiu, jog tai būtų skausminga tiek kontrabandininkams, tiek jiems siautėti leidžiančiam (Baltarusijos autokratinio prezidento Aliaksandro – BNS) Lukašenkos režimui“, – nurodo I. Ruginienė.
Kaip skelbė BNS, dėl balionų penktadienio vakarą laikinai buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir Kauno oro uostuose.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Druskininkų–Šalčininkų kryptimi.
Šią savaitę į Lietuvą jau buvo įskridę keliasdešimt kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį.
Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti pasienio kontrolės punktai.
Naujausi komentarai