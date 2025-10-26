Premjerė: atsakas bus griežčiausias

Premjerė taip pat pakartojo neatmetanti galimybės, kad sienos kontrolės punktai gali būti uždaryti ilgesniam laikui.
„Žiūrėsim, kaip bus šiandien. Šios dienos vakaro situacija, iš tikrųjų, įtakos, kiek ilgai mes uždarysim sienas rytoj ir kokių griežtų priemonių imsimės nuo pat ryto“, – sekmadienį žurnalistams sakė Vyriausybės vadovė.
„(Šiuo metu – BNS) dirba diplomatinės tarnybos kartu su mūsų sąjungininkais ir per visus kanalus yra siunčiami perspėjimai Baltarusijai, kad mes tokių veiksmų netoleruosime, oro erdvių pažeidimo irgi taip pat. Dėl to atsakas bus griežčiausias“, – teigė ji.
Per visus kanalus yra siunčiami perspėjimai Baltarusijai.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, anot I. Ruginienės, sekmadienį rengia darbinį posėdį, kurio metu su įvairių institucijų atstovais svarstys galimus būdus užkardyti meteorologinių balionų keliamas grėsmes.
„Jie turės tokį techninį darbinį posėdį, nes rytoj aš kviečiu Nacionalinio saugumo komisiją 9 (valandą – BNS) ryto ir jie jau turi atnešti tam tikrus sprendinius rytoj į komisiją“, – sakė ministrė pirmininkė.
Pasak jos, posėdyje pirmadienį bus tariamasi dėl ilgalaikių priemonių.
Nacionalinio saugumo posėdis buvo surengtas ir po incidento savaitės pradžioje. Tuomet ministrė pirmininkė teigė, kad pasikartojus situacijai dėl masinio kontrabandinių balionų siuntimo iš Baltarusijos į Lietuvą, galimas visiškas sienų uždarymą su šia kaimynine šalimi.
(be temos)
(be temos)