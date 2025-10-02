 Ruginienė: suprantu, kokį nerimą patiriate

2025-10-26 08:59
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Trečiąkart per savaitę meteorologiniams balionams sutrikdžius Vilniaus oro uosto ir pasienio su Baltarusija punktų veiklą, pirmadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis.

„Savaitgalis visiems yra sudėtingas. Vėjo kryptis kol kas nepalanki oro uostui. Nors vakar turėjom gerokai mažesnį balionų kiekį ir grėsmės lygį, nenorėjom rizikuoti ir skrydžius atidėjome“, – socialiniame tinkle „Facebook“ sekmadienį ryte rašė premjerė Inga Ruginienė.

„Visos atsakingos tarnybos dirba ir stebi situaciją nuolatos. Pirmadienį kviečiu NSK (Nacionalinio saugumo komisijos – BNS) posėdį iš ryto aptarti veiksmų planą ir tolimesnius žingsnius“, – nurodė ji.

Anot ministrės pirmininkės, sprendimas vėl laikinai apriboti oro uosto ir pasienio punktų veiklą priimtas vadovaujantis prevencijos principu, siekiant užtikrinti keleivių, gyventojų ir infrastruktūros saugumą.

Suprantu, kokius nepatogumus ir nerimą jus patiriate.

„Prašau visų kantrybės, nes suprantu, kokius nepatogumus ir nerimą jus patiriate, bet veikiame jūsų saugumo labui“, – teigė I. Ruginienė.

„Ramiai ir užtikrintai imamės atsako – sienų uždarymas tai signalas, kad mes netoleruosime bet kokio sienų pažeidimo“, – sakė ji.

BNS rašė, kad dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų nuo šeštadienio vakaro buvo laikinai apribota Tarptautinio Vilniaus oro uosto veikla, uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai.

Vilniaus oro uosto erdvė atidaryta 3.30 val., ribojimai buvo taikomi apie šešias valandas.

Nuo maždaug 22.45 val. uždaryti iki šiol veikę du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija vėl atverti 2 valandą.

Tai jau trečias kartas šią savaitę, kai dėl oro balionų sutrikdyta oro uostų veikla ir uždaryti pasienio punktai. Du ankstesni incidentai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį bei naktį iš penktadienio į šeštadienį.

Tuomet buvo paveikta apie 70 skrydžių ir per 10 tūkst. keleivių.

Dėl incidento savaitės pradžioje taip pat buvo surengtas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis.

Po jo premjerė Inga Ruginienė teigė, kad pasikartojus situacijai dėl masinio kontrabandinių balionų siuntimo iš Baltarusijos į Lietuvą, galimas visiškas sienų uždarymą su šia kaimynine šalimi.

taigi
Kai organizuotai leidote oro balionus su meškučiais ir atsišaukimais raginančiais nuversti teisėtą Baltarusijos valdžią per sieną į BY teritoriją viskas buvo OK?
0
-2
Jonas
Jonas Čia negali būti jokių pasiteisinimų.Šiandien turėjo rinktis pas prezidentą atsakingos institucijos,bet deja iš visų šnipštas.Rengiasi kariauti,o negali numušti balono.Visi tik aiškinasi,kad viskas kontroliuojama.Kiek tai gali tęstis.Žmonės be jokių garantijų išskristi arba grįžti,tūkastančiai.Keli kontrabandistai verčia klūpeti visą Lietuvą.Reikia skubiai keisti įstatymus,kad kontabandistai žinotų ,kad gais be jokių aiškinimosi metus kalėjimo su turto konfiskacija ir atlyginti oro uosto nuostolius.Pagalvos ar verta.Mano manymu palei sieną turi skraidyti ištisai malūsparniai it pamačius oro baloną likviduoti.Konsultuokitės su Ukraina.Yra ten ir čia žmonių kurie supranta ką reikia ir kaip daryti,o ne vien aiškintis,kad padėtį kontRoliuojame.Išeis visi vežėjai jei taip toliau.Pirkit kuo skubiau įrangą ,o neverkšlenkite kaip penkiametičiai.Manau Skvernelis ar Šimonyte seniai būtų nieko nelaukdami išsprendę šią problemą.Tokia skysta premjerė.Gėda už dabrinę valdžią.
1
0
Alio
Kur Lietuvos ginklai ir gynybinės linijos? Kodėl vis dar nepradėta rusakalbių ir musulmoniškųjų imigrantų deportacija? Kokią čia demokratiją su laukiniais žaidžiama?
1
0
