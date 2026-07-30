Atskleidė, kodėl iš šeimos nusprendė paimti šešis vaikus: kūdikis atvežtas išsekęs, kritinės būklės

Ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje VVTAĮT Vilniaus apskrities skyriaus vedėja L. Baranauskienė patvirtino, kad sekmadienį Kauno klinikose mirė kelių mėnesių amžiaus kūdikis. Vaiko teisių apsaugos gynėjų atstovė visos tarnybos vardu pareiškė užuojautą dėl vaiko mirties.
Kaip pasakojo L. Baranauskienė, kūdikis į gydymo įstaigą buvo atvežtas išsekęs, kritinės būklės, jam buvo reikalinga skubi pagalba. Deja, kūdikis mirė sekmadienį, liepos 26 d., o VVTAĮT apie šį faktą sužinojo tik antradienį, liepos 28 d. Pats sprendimas paimti iš šeimos vaikus, pasak L. Baranauskienės, priimtas liepos 27 d., tai yra tarnybai dar nežinant fakto apie kūdikio mirtį.
Pasak L. Baranauskienės, VVTAĮT atstovai skubos tvarka susitiks su Kauno klinikos atstovais ir dar kartą peržiūrės informacijos apsikeitimo algoritmus, kad informacija tarnybą pasiektų net ir tada, jei tai yra ne darbo diena.
Vaiko teisių apsaugos atstovė, kalbėdama apie mirusį kūdikį, akcentavo, kad VVTAĮT nesikiša į tėvų gyvenimo būdą, tačiau akcentuoja, jog būtina užtikrinti, jog vaikas laiku gautų tinkamas sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugas.
„Tėvų tikėjimas, tėvų vertybės, gyvenimo įsitikinimai, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas, bet vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta. Net jeigu vaikas serga sunkia, nepagydoma liga, jis turi teisę gauti reikiamą pagalbą, kad vaikas nepatirtų kančios“, – dėstė L. Baranauskienė.
Kaip aiškino Vaiko teisių apsaugos atstovė, informacija apie sunkią kūdikio, kuris vėliau mirė, būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti vaikus.
„Iš tiesų, tai yra aplinkybių visuma. Vaiko, mažojo kūdikio sveikatos būklė yra tik vienas iš momentų, dėl ko buvo priimti tie sprendimai. Yra daugiau aplinkybių, kurios suponuoja vaikų saugumo užtikrinimo poreikį. Vaikams yra kilusi grėsmė jų gerovei, emociniam saugumui, raidai ir sveikatai“, – pasakojo VVTAĮT atstovė.
„Vaiko atskyrimas nuo tėvų yra visiškai kraštutiniais atvejais priimamas sprendimas, kai tėvai nebendradarbiauja, kai nepriima pagalbos, kai nevyksta pokytis, o vaikui išlieka reali grėsmė. Ir šios šeimos atveju yra priimtas sprendimas, kad vaikams yra būtina užtikrinti saugumą“, – dėstė L. Baranauskienė.
Tiesa, kaip paminėjo L. Baranauskienė, VVTAĮT kol kas į teismą dėl leidimo paimti vaikus iš šeimos nesikreipė, nors toks sprendimas tarnyboje jau priimtas. Šis sprendimas, anot L. Baranauskienės, gali būti pakeistas, jei tėvai nuspręs bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos specialistais.
„Tačiau ir šiandien labai kviečiame tėvus bendradarbiauti, susėsti kartu, ieškoti sprendimų, kurie būtų geriausi jų vaikams. Jeigu jie tik kreiptųsi ir išreikštų norą ieškoti tų sprendimų, mes esame pasirengę atvykti, laukiame tėvų atvykstančių, gal su palaikymu, su atstovais, su advokato pagalba“, – kalbėjo L. Baranauskienė.
Jeigu jie tik kreiptųsi ir išreikštų norą ieškoti tų sprendimų, mes esame pasirengę atvykti, laukiame tėvų atvykstančių, gal su palaikymu, su atstovais, su advokato pagalba.
Iki šiol, pasak vaiko teisių apsaugos atstovės, su minėta šeima užmegzti dialogo nepavyko, jie esą nesutinka bendradarbiauti su VVTAĮT specialistais.
L. Baranauskienė teigė, kad jau ir anksčiau buvo gauti keli pranešimai, tarp kurių – ir iš gydymo įstaigų dėl esą netinkamos minėtos šeimos vaikų sveikatos priežiūros. Šeima VVTAĮT specialistams yra žinoma nuo 2018 m.
„Gavus pranešimus, tuomet buvo lankytasi šeimoje, bendrauta su šeima, kiek pavyko tuo metu. (...) Ankstesnių pranešimų metu keletą kartų buvo inicijuota pagalba. Sunkiai bendradarbiavo šeima, bet kurį laiką pagalbą buvo teikiama“, – dėstė vaiko teisių apsaugos atstovė.
Advokato padėjėja Dalia Jasevičienė socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino istoriją apie Ukmergės rajone gyvenančią daugiavaikę šeimą, kurios vienas iš atžalų – kelių mėnesių kūdikis – sekmadienį mirė Kauno klinikose.
Kaip pasakojo teisininkė, šeimoje gegužę šeimoje gimė vaikas, turėdamas Patau sindromą. Ši reta genetine liga sergantys vaikai dažnai ilgai neišgyvena.
Pasak D. Jasevičienės, šeima apie VVTAĮT sprendimą iš jų paimti vaikus, įskaitant ir jau mirusią mergaitę, sužinojo po kūdikio mirties.
VVTAĮT anksčiau Eltai nurodė, kad šiuo atveju įvyko klaida – tarnybą žinia apie kūdikio mirtį pasiekė tik po kelių dienų, tad formaliai, sprendime dėl vaiko paėmimo iš šeimos, buvo įrašyta ir jau mirusi mergaitė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)