Aukščiausiais balais įstojusiems studentams skirtos Vasario 16-osios signatarų stipendijos

Aukščiausiais konkursiniais balais įvertinti studentai rinkosi pedagogikos, lietuvių gestų kalbos vertimo, medicinos, muzikos, ekonomikos, vadybos, kultūros istorijos ir antropologijos, veterinarinės medicinos, agroverslo technologijos, informatikos inžinerijos, matematikos, programų sistemos, molekulinės biologijos, chemijos, taikomosios cheminės analizės, šviesos technologijų, laivų elektros įrenginių eksploatavimo studijas, nurodoma pranešime.
Daugiausia stipendijų – po šešias – skirta Vilniaus universiteto ir Vilniaus kolegijos studentams.
Po dvi stipendijas gaus Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai.
Po vieną stipendiją skirta Kauno technologijos universiteto, „Vilnius Tech“, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bei Šiaulių valstybinės kolegijos studentams.
350 eurų (penkis bazinius socialinius dydžius) per mėnesį siekiančios stipendijos studentams skiriamos nuo studijų pradžios iki pabaigos. Jas kasmet gauna 20 naujų studentų.
Signatarų stipendijas 2018 metais įteigė Vyriausybė, siekdama pagerbti 1918 metų Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimą ir paskatinti gabiausius Lietuvos abiturientus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Šalia Signatarų stipendijų geriausiems Lietuvos studentams nuo 1995 metų skiriamos vardinės Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijos. Kazio Griniaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko stipendijas kasmet gali gauti 30 Lietuvos universitetų ir kolegijų studentų. Šią vasarą jos paskirtos 29 studentams.
