Baigiasi pagrindinis priėmimas į profesinės mokyklas, prasideda papildomas į aukštąsias

Pirmadienis yra paskutinė diena pateikti prašymą mokytis profesinėje mokykloje per pagrindinį vasaros priėmimą.

Be to, pirmadienį prasideda papildomas priėmimas į aukštąsias šalies mokyklas.

Penktadienio duomenimis, šių metų pagrindinio priėmimo į profesines mokyklas vasaros etapo metu prašymus buvo pateikę 20,1 tūkst. stojančiųjų.

„Profesinės mokyklos laukia visų – ir jaunuolių nuo 14 metų, ir suaugusiųjų. Priėmimo metu galima rinktis mokymo programas, skirtas tiek įgyti pirmąją, tiek keisti kvalifikaciją arba tobulinti jau turimą. Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai profesinėse mokyklose gali mokytis ir atskirų modulių“, – teigiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešime.

Šiemet daugiausia valstybės finansuojamų vietų paskirstyta inžinerijos srities mokymo programoms.

Profesinės mokyklos taip pat tikisi sulaukti nemažo būrio stojančiųjų į paslaugų, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros sričių mokymo programas.

Šių metų stojantieji aukščiausiu prioritetu dažniausiai rinkosi inžinerijos (19 proc.), paslaugų (19 proc.), sveikatos priežiūros (11 proc.), architektūros ir statybos (10 proc.) profesinio mokymo programas.

Populiariausių pirminio mokymo programų sąraše pirmą vietą užima transporto priemonių remontininko profesinio mokymo programa. Taip pat nemažai pageidauja mokytis pagal apdailininko ir kosmetiko profesinio mokymo programas.

Populiariausios tęstinio mokymo programos šiuo metu yra apskaitininko, masažuotojo, paramediko, individualios priežiūros darbuotojo ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo profesinio mokymo programos.

Tarp stojančiųjų populiariausias Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. Čia mokytis pageidauja 2,2 tūkst. jaunuolių. Toliau rikiuojasi Šiaulių technologijų mokymo (1,3 tūkst.), Kauno technologijų mokymo (1,1 tūkst.) ir Marijampolės profesinio rengimo (1,1 tūkst.) centrai.

Šių metų pagrindinio priėmimo į profesines mokyklas žiemos etapo metu pasirašyta 1,1 tūkst. mokymo sutarčių. Daugiausia įstojusiųjų mokosi sveikatos priežiūros, inžinerijos, socialinės gerovės dalykų.

Šiais metais valstybės finansavimą, kaip ir pernai, iš viso planuojama suteikti 20,6 tūkst. naujų mokinių.

Rinktis pirminį profesinį mokymą kviečiami norintieji įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją. Šia galimybe pasinaudoti gali tiek kartu su kvalifikacija siekiantys įgyti ir pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, tiek jau turintieji pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Tęstinis profesinis mokymas skirtas turimai kvalifikacijai tobulinti arba kitai kvalifikacijai įgyti. Jį rinktis taip pat gali turintieji įvairų išsilavinimą.

Kvietimai mokytis stojantiesiems bus išsiųsti rugpjūčio 11 dieną, o profesinio mokymo sutartis sudaryti bus galima rugpjūčio 14–17 dienomis.

Papildomas priėmimas į profesines mokyklas vyks rugpjūčio 21–27 dienomis. Į laisvas mokymosi vietas bus galima pretenduoti ir prasidėjus mokslo metams.

Bendrajame priėmime dalyvauja per 40 profesinių mokymo įstaigų.

Pirmadienį prasideda papildomas priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas – universitetus ir kolegijas.

Jaunuoliai gali pretenduoti į laisvas vietas, likusias per pagrindinį priėmimą. Per jį kvietimų pasirašyti sutartis su šalies universitetais ir kolegijomis sulaukė per 21 tūkst. stojančiųjų.

Šiais metais studijų programas siūlo 16 universitetų ir 18 kolegijų.