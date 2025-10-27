Baltarusių opozicijos atstovas: yra tik vienas būdas, kaip sustabdyti Lukašenką

Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos patarėjas diplomatiniais klausimais Denisas Kučinskis teigia, jog tai, kas vyksta – hibridinis karas, o jį pradėjusį A. Lukašenką gali sustabdyti tik sienų su Baltarusija uždarymas. Pasak D. Kučinskio, būtina suvokti, kad A. Lukašenka supranta tik jėgos kalbą, jis nepasikeis, tad civilizuotas dialogas su juo – tiesiog neįmanomas.
S. Cichanouskajos patarėjas: Baltarusija pradėjo hibridinį karą
„Dabar vienintelis dalykas, ko bijo Aliaksandras Lukašenka, kad Lietuva uždarys sieną su Baltarusija. Matėme, kas vyko Lenkijai uždarius sienas. Šiais keliais, per Baltarusiją vežama tikrai nemaža dalis Kinijoje pagamintų prekių į Europą, juos uždarius A. Lukašenkos režimas negautų nemažos pajamų dalies. Todėl mes visą laiką siūlėme kaip poveikio priemonę taikyti sienos uždarymą, tačiau riboti prekių, bet ne žmonių judėjimą“, – portalui „Delfi“ pirmadienį sakė Sviatlanos Cichanouskajos patarėjas diplomatiniais klausimais Denisas Kučinskis.
Kalbėdamas apie precedento neturintį, oro uostų darbą trikdančių kontrabandininkų balionų antplūdį, baltarusių opozicijos atstovas tikino, kad tai vyksta su Baltarusijos režimo žinia ir pritarimu.
„Mes matome, kad A. Lukašenka vykdo hibridinį karą ne vien prieš Lietuvą, bet ir prieš Europos Sąjungą“, – akcentavo D. Kučinskis.
Jo teigimu, cigarečių kontrabanda į Lietuvą jau senokai tapo valstybės kontroliuojamu „verslu“. Gardine veikianti cigarečių gamykla „Neman“ pagamina kelis kartus daugiau rūkalų, nei jų sunaudojama vietos rinkoje. Šią įmonę kontroliuoja A. Lukašenkos pinigine vadinamas artimas diktatoriaus draugas oligarchas Aleksejus Oleksinas.
„A. Lukašenkos režimo tikslas – užsidirbti valiutos, nes tarptautinės sankcijos iš tiesų veikia, užtikrinti tokių sau lojalių žmonių kaip A. Oleksinas gerbūvį, tuo pačiu išbandyti ES sienų saugumą, destabilizuoti padėtį Lietuvoje ir Lenkijoje. Vyksta hibridinis karas, kurio veiksmai maskuojami kaip kontrabanda“, – sakė S. Cichanouskajos patarėjas D. Kučinskis.
Jo vertinimu, A. Lukašenka, kaip ir Vladimiras Putinas supranta tik jėgos kalbą, tad naivu tikėtis, kad juos paveiks civilizuoti metodai. Rimtu smūgiu režimui galėtų tapti būtent sienų uždarymas, prekių tranzito sustabdymas.
Įžvelgia bendrus Maskvos ir Minsko veiksmus
Opozicinio Baltarusijos naujienų kanalo „reform.news“ redaktorius Fiodoras Pavliučenko interviu televizijos kanalui „Belsat“ taip pat minėjo, kad Baltarusija pradėjo hibridinį karą prieš Lietuvą. Čia jis mato ne tik savarankišką Baltarusijos diktatoriaus veikimą, bet kur kas platesnius veiksmus, o baltarusiams tenka vykdytojų vaidmuo.
„Manau, kad tai bendra akcija su Kremliumi, vadinamoji hibridinė agresija prieš Europos Sąjungą. Ir, be abejo, pagrindinis iniciatorius yra Rusija. Ji siekia savo tikslų: sukelti chaosą kaimyninėse šalyse, kad jos spręstų savo problemas, o ne padėtų Ukrainai“, – kalbėjo F. Pavliučenko.
Pasak baltarusių žurnalisto, naudojant hibridines priemones kuriamas chaosas, kuris kenkia kaimyninių šalių ekonomikai, o jų gyventojai bei opozicija kelia klausimą, kodėl valdžia nieko nedaro?
„Tai leidžia Rusijai manipuliuoti viešąja nuomone“, – akcentavo F. Pavliučenko.
Kalbėdamas apie cigarečių kontrabandą žurnalistas minėjo, kad ji buvo visada, tačiau anksčiau kontrabandininkai veikė siekdami pelno. Tai, kas vyksta dabar, kai masiškai leidžiami balionai ir jie trikdo oro uostų darbą – akivaizdi provokacija.
„Baltarusiai – pasienio tauta, kiekvienas svajoja greitai užsidirbti pinigų, tai mūsų nacionalinis bruožas. Bet jei dabar jie naudoja tokius atvirus, provokuojančius kontrabandos metodus, tai jau nebe verslas. Tai tikra provokacija, todėl aš sakau, daugelis ekspertų taip pat pažymi, kad tai neatrodo kaip sutapimas, kai tuo pačiu metu vyksta tokie dalykai“, – pažymėjo F. Pavliučenko.
Apie atakas kalbėta dar liepą: dabar dronus pakeitė oro balionai
Baltarusių žurnalistas minėjo, kad hibridinio karo veiksmais siekiama kelių tikslų: kaimyninėse šalyse sukurti chaosą, priversti valdžios institucijas spręsti netikėtai kilusias problemas, mažiau dėmesio ir resursų skiriant Ukrainai, tuo pačiu imtis politinio šantažo.
„Galbūt, jei ši krizė pasieks aukščiausią tašką, A. Lukašenka kartu su Rusija pasiūlys kokį nors susitarimą: leiskite mums siųsti kalio trąšas per Lietuvos uostus, o mes baigsime šią hibridinę agresiją. Galbūt taip ir bus. Mes matome, kad tai nėra pirmas žingsnis problemų kūrimo link“, – pažymėjo F. Pavliučenko, pridurdamas, kad vienas iš problemų kūrimo veiksnių buvo migracijos krizė, kuri daro didelę įtaką politinei situacijai Lenkijoje ir Lietuvoje.
Apie tai, ko galima tikėtis iš Baltarusiją valdančio A. Lukašenkos režimo, „Delfi“ rašė kiek anksčiau.
Paslaptingame Telegrama kanale, kuriame kartkartėmis viešinama tik siauram pareigūnų ratui prieinama informacija, liepą buvo publikuota analitinė išvada. Tąkart kalbėta apie dronus, kas iš esmės ir pasitvirtino, o dabar, akivaizdu, imta naudoti kur kas pigesnes priemones – oro balionus, kaltę verčiant cigarečių kontrabandininkams.
Paskelbtoje analitinėje ataskaitoje nurodoma, kad Rusijos ir Baltarusijos karinių pajėgų tikslas – pradėti hibridinę operaciją, į NATO šalis, Lietuvą ir Lenkiją leisti dronus ir taip pradėti naują konfrontacijos etapą.
„Tikslas – periodiškai paleisti dronus per Baltarusijos ir Ukrainos sieną į NATO šalių teritoriją, priklausomai nuo susiklosčiusios situacijos, o vėliau šį procesą paversti reguliariu. Terorizuoti vakarinę NATO sieną „skraidančiais žaliaisiais žmogeliukais“, kartais didinant, kartais mažinant antskrydžių dažnumą, keičiant skrydžių kryptis, „nuokrypius nuo kurso“, keičiant dronų tipus. Kaltinimai bus pareikšti Ukrainos kariuomenei, kuri naudoja elektroninės kovos priemones, o patys dronai bus be atpažinimo ženklų“, – rašoma dokumente.
„Vienas hibridinio karo tikslų – perkelti ES ir JAV informacinę darbotvarkę iš Ukrainos į Lietuvą ir šiaurės rytų Lenkiją, sukurti naujos grėsmės realybę, kelti baimę ir paniką tarp Lietuvos ir Lenkijos gyventojų, sukelti vidaus migracijos bangą“, – rašoma analitinėje išvadoje.
Dokumente taip pat nurodoma, kad globalus ilgalaikės dronų atakos tikslas yra ne tik nukreipti dėmesį nuo karo Ukrainoje, bet ir silpninti jai skiriamą paramą. Šį tikslą ketinama pasiekti priverčiant Lietuvą, Lenkiją bei kitas ES šalis koncentruoti oro gynybos pajėgumus prie sienų su Baltarusija ir Ukraina, reguliariomis dronų atakomis priverčiant išeikvoti turimą amuniciją, brangias raketas ir galiausiai – sužlugdyti planus teikiant paramą stiprinti Ukrainos oro gynybą ir Ukrainos ginkluotąsias pajėgas apskritai.
„Kitaip tariant, Aliaksandras Lukašenka ir Vladimiras Putinas bando desperatišką manevrą – sukurti hibridinio karo frontą prie NATO sienos naudojant bepiločius orlaivius. Tolimesnė įvykių eiga visiškai priklausys nuo bendro Vilniaus ir ES šalių atsako. Jei nebus grasinama uždaryti sienas ir nutraukti tranzitą į Kaliningradą, šios atakos taps kasdienybe.
Šiuo metu jau pradėtas NATO galimų atsakų testavimas, šaltiniai paaiškino, kad Lietuva pasirinkta neatsitiktinai. Čia kalbama apie į Kaliningradą vedantį dujotiekį ir transporto tranzito koridorių, kuriuos ypač saugo Kremlius“, – teigiama liepos pabaigoje, po antrojo rusų drono skrydžio į Lietuvos teritoriją paviešintoje analitinėje išvadoje.
Taip pat nurodoma, kad šioje situacijoje A. Lukašenkos režimas stengsis laviruoti apsimesdamas, kad pati Baltarusija, jos kariuomenė kovoja su į jos teritoriją iš Ukrainos įskridusiais dronais. Tai grindžiama anksčiau pasirodžiusiais pranešimais apie sraigtasparniais numuštus dronus, tokie patys pranešimai pasikartojo ir po precedento neturinčių antskrydžių į Lenkijos teritoriją.
Po šių incidentų Lenkija ėmėsi atsakomųjų priemonių, kuriam laikui visiškai uždarė sieną su Baltarusija.
Rusijos tikslas: sukelti chaosą nepraliejant kraujo
Apie galimus Lietuvai priešiškų valstybių veiksmus ir jau minėtą anoniminiame kanale paskelbtą analitinę išvadą portalui „Delfi“ kalbėjęs Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų (SOP) atsargos kapitonas Aurimas Navys akcentavo: mūsų šalyje siekiama sukelti paniką.
Psichologo išsilavinimą turintis elitinio kariuomenės padalinio atsargos karininkas minėjo, kad susiduriama su kvalifikuotų specialistų parengtomis psichologinėmis operacijomis.
„Rusija – didelė valstybė, joje esama labai daug kvailų žmonių, tačiau taip pat yra ir protingų. O jie dėlioja visus šiuos dalykus, dirba karinės žvalgybos GRU psichologinių operacijų departamente.
Jame dirba žmonės su didžiule patirtimi, įvairiais akademiniais laipsniais. Jie ten tam ir yra, kad galvotų, kaip čia, pas mus, sukurti kuo didesnį chaosą ir paniką, kaip paveikti mūsų visuomenę“, – „Delfi“ tinklalaidėje „Nešvarūs reikalai“ kalbėjo SOP atsargos kapitonas A. Navys.
Jis akcentavo, kad Rusijai šiuo metu tikrai nenaudinga pradėti atvirą konfrontaciją su NATO aljansu, pavyzdžiui, į Lietuvą siunčiant dronus su sprogmenimis, užprogramuotais atakuoti tam tikrus taikinius, kas vyksta Ukrainoje.
Tokia ataka sukeltų NATO atsaką, kuris tikrai nebūtų naudingas Kremliaus režimui, todėl bandoma savo tikslų pasiekti išvengiant kraujo praliejimo, veikiant subtilesniais metodais.
„Rusijos tikslas – apeiti kolektyvinę gynybą reglamentuojantį NATO sutarties 5-ąjį straipsnį. Jeigu masiškai bus paleisti dronai su sprogmenimis, tai jau bus ne tik Lietuvos, o NATO atsakymas.
Rusijai kažkaip reikia taip apeiti, pavyzdžiui, paleidžiant daugybę dronų be sprogmenų. Tuo pat metu Vilniaus šviesoforuose įjungiama žalia šviesa, iki šiol tai buvo galima padaryti, o diversinė grupė prekybos centre susprogdina dūminį ar garsinį užtaisą. Tai nesukeltų kraujo praliejimo, kas Rusijai būtų nenaudinga.
Tuo pačiu metu į savo telefonus gaunate pranešimus, kad Rusija paskelbė karą Lietuvai, ar sprogo Astravo atominė elektrinė, galbūt žinutę, kad jūsų sūnus, mama ar tėtis pateko į avariją. Ir tai vyksta vienu metu“, – apie galimą daugiakryptės atakos modelį svarstė ats. kpt. A. Navys.
