VSD perspėja: fiksuojamos Minsko provokacijos

„Surinkta informacija leidžia daryti pagrįstą prielaidą, jog šios operacijos autoriai ir vykdytojai – Baltarusijos saugumo ir žvalgybos tarnybos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį skelbia VSD.
Pasak Lietuvos žvalgybos, atvykti į Baltarusiją ir iš jos teritorijos paleisti kontrabandinį balioną į Lietuvą pastarosiomis savaitėmis „Telegram“ socialinėje platformoje siūlo asmenys, apsimetantys VSD pareigūnais.
„VSD atkreipia dėmesį, kad tokie veiksmai yra šiurkšti provokacija prieš mūsų valstybę. Tokiomis iniciatyvomis Baltarusijos režimas siekia sukurti regimybę, jog Lietuvos žvalgyba pati organizuoja ir inicijuoja jau ilgiau kaip mėnesį trunkančią hibridinę ataką prieš Lietuvą“, – teigia žvalgyba.
Įspėjama, kad asmenys, susigundę panašaus pobūdžio pasiūlymais socialiniuose tinkluose, rizikuoja tapti Minsko režimo propagandos įrankiais, o nusprendę išvykti į Baltarusiją rizikuoja ir savo sveikata bei laisve, nes ten gali būti sulaikyti ir teisiami Baltarusijos KGB.
„Lietuvos žvalgyba perspėja nepasiduoti minėtoms provokacijos ir neįsivelti į kenkėjišką užsienio valstybės veikimą, už kurį gresia griežta baudžiamoji atsakomybė“, – nurodo VSD ir skatina gyventojus apie galimus verbavimo atvejus pranešti žvalgybai.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
VRM duomenimis, šiemet užfiksuoti apie 600 kontrabandinių balionų ir 200 dronų įskridimai į Lietuvos oro erdvę. Šios atakos sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymą.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti iš savo šalies Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
(be temos)