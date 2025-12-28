Be elektros Lietuvoje vis dar apie 4 tūkst. vartotojų: gelbėtojai šalina nuvirtusius medžius

Remiantis ESO atjungimų žemėlapiu, dėl sutrikimų atjungtų vartotojų skaičius dažnai kinta – kiek anksčiau ryte jis buvo pasiekęs daugiau 7 tūkst., vėliau nukrito iki 4 tūkst., tačiau po to vėl šoktelėjo iki maždaug 6,5 tūkstančių.
12 val. duomenimis bendrovė fiksavo 55 tinklo sutrikimus, apie juos gauti 327 klientų pranešimai.
ESO kiek anksčiau sekmadienį pranešė, kad elektros tiekimą tikimasi atstatyti per kelias artimiausias valandas, visoje šalyje dirba apie 200 bendrovės specialistų.
Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė LRT radijui teigė, jog vykdant darbus atrandama kritinių tinklo pažeidimų, o jų atstatymas gali trukti iki vakaro.
Bendrovės duomenimis, daugiausia klientų elektros dabar neturi Klaipėdos, Vilniaus, Panevėžio ir Utenos regionuose.
Tuo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) BNS informavo, kad nuo vidurnakčio iki 9 val. ryto gavo 28 pranešimus dėl ant kelio nuverstų medžių.
Per pastarąją parą ugniagesiai gelbėtojai visoje Lietuvoje 34 kartus vyko šalinti audringų orų padarinių: patraukti 29 ant kelio užvirtę medžiai, keturi – ant elektros laidų, dar vienas – ant automobilio.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, visoje šalyje sekmadienį fiksuojamas pavojingas vėjas: vėjo gūsiai siekia 15–20 metrų per sekundę, vietomis vėjas stiprės iki 21–23 metrų per sekundę.
Pajūryje jis siekia iki 28–30 metrų per sekundę. Čia meteorologai fiksuoją stichinį vėją.
