Birželio 12-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.43 val., leidžiasi 21.54 val. Dienos ilgumas 17.11 val.

Mėnulis (priešpilnis) teka 15.43 val., leidžiasi 2.53 val.

Vardadieniai:

Anupras, Dovė, Kristijonas, Kristis, Kristė, Ramūnas, Vilma

Datos:

Pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus diena

1903 — gimė Amerikos lietuvių dailininkas Jonas Rimša. Mirė 1978 m. Santa Monikoje (Kalifornijoje)

1910 — gimė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, dramaturgė, vertėja. Mirė 1995 m.

1926 — Lietuvos radijo diena – Kaune pradėtos transliuoti Lietuvos radijo laidos.

1932 — gimė poetas Gediminas Astrauskas.

2008 — prieš metus aukcione įsigytą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais pagamintą vertingą Sapiegos taurę Lietuvoje verslą plėtojantys trys Belgijos piliečiai, prekybos tinklo „Iki” savininkai, padovanojo Lietuvai. 20 centimetrų aukščio, 550 gramus sverianti taurė papuošta paauksuotais augaliniais motyvais, aplink ją pavaizduoti apsiviję du fantastiniai gyvūnai. Viršutinėje taurės dalyje įkomponuotas herbas ir inicialai. Taurėje slavų kalba įrašyta: " Ši taurė pagaminta ponui Grigorijui iš Oršos draugystei tų, kurie gers iš jos savo sielų labui, 1560 metų kovo mėnesio 1 dieną“.

2014 — viešėdamas Jordanijoje netikėtai mirė žinomas televizijos prodiuseris, šou verslininkas, renginių vedėjas Gintaras Ruplėnas. Gimė 1964 m.

Birželio 12-oji pasaulio istorijoje:

1667 — Prancūzijoje atlikta pirmoji pasaulyje kraujo perpylimo operacija: asmeninis karaliaus Louis XIV (Liudviko XIV) gydytojas Jean Baptiste Deny (Žanas-Baptistas Deni) ėriuko kraują perpylė paaugliui.

1683 — turkai pradėjo Vienos apgultį.

1798 — prancūzai okupavo Maltą.

1878 — gimė kanadiečių rašytojas, knygų gamtos temomis kūrėjas James Oliver Curwood (Džeimsas Oliveris Kervudas).

1898 — Filipinai paskelbė savo nepriklausomybę.

1924 — gimė 41-asis JAV prezidentas (1989—1993) George Bush (Džordžas Bušas).

1929 — Frankfurte prie Maino gimė žydaitė Anne Frank (Anė Frank), parašiusi dienoraštį apie savo šeimos slapstymąsi nuo vokiečių okupacijos karo metu, kuris vėliau tapo karo literatūros klasikos veikalu.

1934 — Bulgarijoje uždrausta politinių partijų veikla.

1937 — Rusijoje prasidėjo kariuomenės vadovybės valymas.

1964 — antiaparteido šalininkas Nelson Mandela (Nelsonas Mandela) įkalintas iki gyvos galvos.

1975 — Indijos premjerė Indira Gandhi (Indira Gandi), nors teismo ir buvo pripažinta kalta dėl korupcijos 1971 metų rinkimuose, atsisakė atsistatydinti.

1976 — kariškiai užgrobė valdžią Urugvajuje.

1991 — Rusijos prezidentu išrinktas Boris Jelcin (Borisas Jelcinas).

1995 — mirė vienas žymiausių šio amžiaus pianistų, italas Arturo Benedetti Michelangeli (Artūras Benedetis Mikelandželas).

1997 — JAV oficialiai paskelbė, jog naujomis NATO narėmis tapti kviečiamos Čekija, Lenkija bei Vengrija.

1998 — išsivysčiusios pasaulio valstybės blokavo finansinę paramą branduolinius bandymus įvykdžiusioms Indijai ir Pakistanui.

2008 — eidamas 92-uosius metus mirė žinomas rusų rašytojas Anatolij Kalinin (Anatolijus Kalininas). Vienas velionio romanų, „Čigonas“, buvo ekranizuotas.

2012 — būdamas 91 metų mirė Prancūzijos menininkas Georgess Mathieu (Žoržas Matjė), nuo praeito amžiaus 5-ojo dešimtmečio buvęs vienas iš lyriškojo abstrakcionizmo arba tašizmo stiliaus pradininkų.

Birželio 12-oji šou pasaulyje:

1935 — septyniolikmetė Ella Fitzgerald (Ela Fidžerald) įrašė savo pirmąsias dainas — „Love and Kisses“ ir „I'll Chase the Blues Away“.

1941 — Masačusetse (JAV valstija) gimė amerikietis džiazo pianistas, kompozitorius ir dirigentas Chick Corea (Čik Korėja).

1965 — grupė „The Rolling Stones“ išleido albumą “(I Can't Get No) Satisfaction“.

1972 — John Lennon (Džonas Lenonas) ir Yoko Ono (Joko Ono) išleido albumą „Some Time In New York City."

1989 — Gracelande (Greislende), Elvis Presley (Elvio Preslio) sodyboje Memfyje (JAV), atidarytas muziejus, kuriame eksponuojamos rokenrolo legendos turėtos mašinos.

2006 — būdamas 83 metų Vienoje mirė vengrų kilmės kompozitorius Gyorgy Sandor Ligeti (Derdis Šandoras Ligetis), kuris paliko ryškų pėdsaką XX amžiaus muzikoje. Operos „Le Grand Macabre“ kompozitorius plačiajai visuomenei labiau žinomas kaip žmogus, parašęs muziką Stanley Kubrick (Stenlio Kubriko) filmui „2001-ųjų kosminė odisėja“ (2001: A Space Odyssey).

2010 — buvusio legendinės britų grupės „The Beatles“ nario sero Paul Mccartney (Polo Makartnio) dukra Mary (Meri) slapta susituokė su rašytoju ir kino režisieriumi Simon Aboud (Saimonu Abudu) toje pačioje vietoje, kurioje jos tėvas susituokė su jos būsimąja motina Linda.